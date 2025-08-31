Gert Kullamäe: ma ei usu, et hakatakse hoidma end eraldi Portugali mänguks

Kahe intensiivse mängu järel Eesti korvpallikoondis pühapäeval Riias pallitrenni ei teinud. Meeskond tõstis toonust hotelli jõusaalis ja veetis aega lähedastega, et laadida vaimselt akusid. Koondise resultatiivsema mängujuhi Kristian Kullamäe isa Gert oli Riias kuuenda mehe telgis, et vastata fännide küsimustele.

1993. aastal Eesti koondisega EM-il kuuenda koha saavutanud Gert Kullamäe ütles, et on oma poja seniste esitustega väga rahul. "Ma olen oma poja absoluutne fänn. Ma jään tema esitustega alati rahule. Mina ei kritiseeri teda. Selleks on teised inimesed, kui nad leivad, et on vaja kritiseerida," rääkis Kullamäe ERR-ile.

"Eile (laupäeval - ERR) oli mul küll uhke tunne saalis olla. Ma tundsin, et Kristjan on oma sõiduvees. Ma ju tean ja annan endale selgelt aru, et selles koosseisus on Kristjanil väga suur roll. Tal on väga suured saapad vaja ära täita. Temalt oodatakse väga palju ja see paneb talle sellise vastutuse, aga ta oli eile tubli."

Esmaspäeval läheb Eesti vastamisi Türgiga, kes on võitnud kõik kolm mängu ja viimati laupäeva õhtul lausa 41 punktiga Portugali. Türgi koondises kannab põhiraskust NBA-s Houston Rocketsi hingekirja kuuluv Alperen Sengün. Kullamäe arvates ei tundu Türgi alistamine võimatu missioonina.

"Türklased on hästi mänginud, aga teades poisse ja treenereid, siis ma arvan küll, et me läheme selle rahvahulga ees – loodetavasti on ka homme palju eestlaseid saalis – neile lahingut andma," alustas Kullamäe.

"Tõsi ta on, et Türgi on hästi mänginud. Kindel liider NBA-s, mehe tegusid teinud mees ja edurivis on neil ikkagi domineeriv mees olemas. Aga nii palju, kui minu luureandmed ütlevad, on neil tagaliinis vigastustega probleeme. Saab näha, kes seal üldse on ja mängivad homme. Türgi on ka juba põhimõtteliselt kindlustanud koha 16 sekka ja see on ka meile väike pluss. Mina ootan homme head lahingut ja mine sa tea. Me oleme võitnud kunagi Türgit."

Eestil õnnestus Türgi Euroopa meistrivõistlustel alistada 32 aastat tagasi Berliinis. Mis meenub Gert Kullamäele sellest mängust?

"Meenub see, et selle mängu me võitsime 77:74 ja rohkem ei meenugi," naeris Kullamäe mõnuga. "Aga tõesti, see seis on mul meeles ja ma tean, et sellest koosseisust päris paljud mängijad teevad nüüd treeneritööd. Aga olgem ausad, et 32 aastat tagasi toimunud turniir – väga palju ei mäleta sellest mängust, aga see oli tähtis mäng ja tegime ära."

Mismoodi peaks Eesti koondis jõudu jagama mängus Türgiga, et suudaksime viimases alagrupimängus Portugali vastu särada?

"Ma ei usu, et see on üldse teema tänases koondises. Nüüd on olukord, kus me mängime jälle üle päeva. Meid on 11 tervet meest jäänud ja poisid saavad kiirete vahetustega puhkust nagu Heiko [Rannula] armastab teha ja järgmine päev on ju vaba. Ma ei usu, et siin hakatakse hoidma end eraldi Portugali mänguks. Me läheme kõiki mänge korralikult mängima," ütles Kullamäe.

"Portugali meeskonnal on Türgiga võrreldes võib-olla kvaliteeti vähem, aga samuti on ka neil väga domineeriv keskmängija, kelle ümber see mäng ju käib. Siis on palju selliseid ebameeldivalt tugevaid väikeseid putukaid tagaliinis ja nendega peame hakkama saama. Ma arvan, et üks mäng korraga ja kõige tähtsam on tänasel hetkel mõelda sellele esmaspäevasele Türgiga mängule."

Üheks EM-i märksõnaks on Riia vallutanud tuhanded Eesti fännid, kelle tuline kaasa elamine on liigutanud paljusid, ka palju näinud Gert Kullamäed.

"Ma olen saanud ka kogeda ägedat asja, aga nii suure publiku ees just, no see on ikkagi võimas, kui siin eile oli üle 8000 eestlase. Mis on eriti märkimisväärne minu arvates, kui me Eestis mängime ja meil on Eestis suur publik, rahvast on palju saalis, siis see Eesti publik ei ole nii aktiivne või nii keevaline."

"Välismaal olles, siin Riias nad on vabamad ja neil on vabanemine ja nad oskavad nii ägedalt kaasa elada. Eestimaal me oleme kõik natukene krambis, käime mööda nööri või ma ei tea, mis see on, aga siin inimesed vabanevad, hoiavad ühte, laulavad. See on lihtsalt nii äge. Võib-olla peakski Eesti mängud viima välismaale, siis toimub vabanemine," lisas Kullamäe.

Eesti ja Türgi vahelise kohtumise avavile kõlab esmaspäeval Riias kell 14.45. Kohtumisele saab kaasa elada ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.