Raieste vigastusest: panime põlved kokku, aga ma ei oska veel midagi öelda

Eesti korvpallikoondise ääremängija Sander Raieste sai EM-finaalturniiri alagrupimängus Türgi vastu avapoolajal vigastada ning teisel poolajal enam väljakule ei naasnud.

Raieste põrkas teise veerandaja lõpus Türgi mängijaga kokku, vigastas põlve ning kuigi lahkus väljakult omal jalal, siis teisel poolajal tagasi väljakule ei tulnud. Eesti kaotas lõpuks 64:84.

Koondise edasipääs A-alagrupist selgub kolmapäeval, kui otsustavas mängus minnakse vastamisi Portugaliga. "Ma ei tea, veel ei oska midagi öelda," kommenteeris Raieste vigastust. "Panime põlved kokku. Kolmapäeval teeme kossu, muud midagi. Üks mäng on jäänud."

Eesti kaotas esmaspäeval avapoolaja 27:46, raskustes oldi vastaste NBA tähe Alperen Sengüniga, kelle arvele jäi lõpuks 21 punkti, kaheksa lauapalli ja viis korvisöötu. Türgi võitis lauavõitluse 41:26.

"Algus oli okei, me kannatasime natuke ja kui nad hakkasid pärast vilesid kergeid korve saama, tõmbas see meil keti maha. Rünnakul ei saanud kuidagi loogilisi lahendusi. Ma ei tea, kas austasime neid natuke liiga palju või ise mõtlesime ise mingid olukorrad üle. Ise ebaõnnestusime, nemad said kiirelt vastu ja see tõmbas meil ketti maha," lisas Raieste.

Eesti koondis EM-il
Kolmapäev, 27. august
21.15
Serbia – Eesti 98:64
Reede, 29. august
18.00
Eesti – Läti 70:72
Laupäev, 30. august
14.45
Tšehhi – Eesti 75:89
Esmaspäev, 1. september
14.45
Eesti – Türgi 64:84
Kolmapäev, 3. september
14.45
Eesti – Portugal

