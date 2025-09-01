Tass: mäng jäi esimese poolaja taha

"Mäng jäi esimese poolaja taha," tõdes Tass intervjuus ERR-ile. "Veidikene jäi mentaalse poole pealt sellisest nahhaalsusest ja tahtejõust, ma ei tea, kas just puudu jäi, aga teisel poolajal mängisime nendega punkt-punktis. Oleme võimelised nendega mängima küll."

"Kolmandal veerandil saime vahe paar korda 12 punkti peale. Meil oli seda usku ja seda jätkus ka neljandal veerandil. Meie ei anna kunagi alla. Paarist asjast jäi puudu," lisas ta.

Kui laupäevases mängus Tšehhiga ei tahtnud vastasmeeskond Eesti koondislastele rünnakul üldse ruumi jätta, siis Türgi eelistas leebemat kaitsetaktikat.

"Selles mõttes oli täna kergem mängida, et saime oma visked. Peame minema väga palju rohkem füüsiliselt ja enesekindlamalt viskeid võtma ja ära panema. Mängu ei võida, kui sisse ei viska."

Türgi vedas võiduni nende NBA staar Alperen Sengün, kes tõi 21 punkti, hankis kaheksa lauda ja jagas viis tulemuslikku söötu. "Tundub, et maailma parimad on need mehed, kellel on väike kõtu ees. Pean vist hakkama rohkem sööma," märkis nimeka vastasega korvi all võidelnud Tass.

Kolmapäeval kohtub Eesti viimases alagrupimängus Portugaliga ning suure tõenäosusega otsustab see kohtumine, kes pääseb Türgi, Serbia ja Läti järel viimasena alagrupist edasi. "Muidugi tuleb vihane võitlus. Loodan, et Eesti fännid saavad kolmapäeva vabaks ja kes veel Riias ei ole, sõidavad siia. Paneme saali täis!".