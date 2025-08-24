Lajal säilitas maailma edetabelis 147. koha, teised eestlased tegid tõusu

Eesti esinumber Elena Malõgina kukkus kümne koha võrra 454. reale. Teise eestlannana on tabelis 19-aastane Laura Rahnel, kes tõusis ühe koha võrra 1450. positsioonile.

Naiste maailma edetabelit juhib endiselt valgevenelanna Arina Sabalenka, teine on poolatar Iga Swiatek, kolmas ameeriklanna Coco Gauff, neljas ameeriklanna Jessica Pegula ja viies venelanna Mirra Andrejeva.

Top25 sees ühtegi muudatust ei olnud: esireketina jätkab itaallane Jannik Sinner, kellele järgnevad hispaanlane Carlos Alcaraz, sakslane Alexander Zverev, ameeriklane Taylor Fritz ja britt Jack Draper.

Kristjan Tamm hoiab nüüd 933. (+11), Markus Mölder 1152. (+4) ja Oliver Ojakäär 1444. kohta (+1).

Eelmises edetabelis oma karjääri parimale kohale maandunud Lajal jätkab 147. positsioonil. Daniil Glinka parandas jälle karjääri kõrgeimat edetabelikohta, kerkides ühe astme võrra 347. reale.

Värskes meeste tennise maailma edetabelis tegid tõusu kõik eestlased peale meie esireketi Mark Lajali.

