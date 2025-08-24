X!

Lajal säilitas maailma edetabelis 147. koha, teised eestlased tegid tõusu

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: ATP Challenger Tour/Instagram
Tennis

Värskes meeste tennise maailma edetabelis tegid tõusu kõik eestlased peale meie esireketi Mark Lajali.

Eelmises edetabelis oma karjääri parimale kohale maandunud Lajal jätkab 147. positsioonil. Daniil Glinka parandas jälle karjääri kõrgeimat edetabelikohta, kerkides ühe astme võrra 347. reale.

Kristjan Tamm hoiab nüüd 933. (+11), Markus Mölder 1152. (+4) ja Oliver Ojakäär 1444. kohta (+1).

Top25 sees ühtegi muudatust ei olnud: esireketina jätkab itaallane Jannik Sinner, kellele järgnevad hispaanlane Carlos Alcaraz, sakslane Alexander Zverev, ameeriklane Taylor Fritz ja britt Jack Draper.

Naiste maailma edetabelit juhib endiselt valgevenelanna Arina Sabalenka, teine on poolatar Iga Swiatek, kolmas ameeriklanna Coco Gauff, neljas ameeriklanna Jessica Pegula ja viies venelanna Mirra Andrejeva.

Eesti esinumber Elena Malõgina kukkus kümne koha võrra 454. reale. Teise eestlannana on tabelis 19-aastane Laura Rahnel, kes tõusis ühe koha võrra 1450. positsioonile.

Toimetaja: Henrik Laever

