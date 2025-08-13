Alcaraz teenis Cincinnatis hooaja 50. võidu

22-aastane Alcaraz alistas kolmandas ringis poolteist tundi kestnud mängu järel serblase Hamad Medjedovici (ATP 72.) 6:4, 6:4.

Esimeses setis sündis ainus murre seitsmendas geimis, kus Medjedovic päästis kolm murdepalli, kuid Alcaraz sai neljandal katsel murde siiski kätte. Teises setis oli Medjedovicil seisul 3:3 võimalus initsiatiiv enda kätte haarata, kuid serblane lõi siis kahel korral palli võrku. Alcaraz läks murdega ette ja vormistas peagi matšivõidu.

Alcaraz teenis Medjedovici alistamisega hooaja 50. võidu. Meeste arvestuses järgneb talle sakslane Alexander Zverev (40), naiste seas on enim võite (49) maailma esireketil Arina Sabalenkal. Alcaraz on ühtlasi esimene mängija pärast Novak Djokovici (2013-2016), kes on kogunud neljal järjestikusel hooajal vähemalt 50 võitu.

Hispaanlane kohtub 16 parema seas itaallase Luca Nardiga (ATP 98.), kes pääses turniirile nn õnneliku kaotajana ning sai kolmandas ringis loobumisvõidu 16. asetatud tšehh Jakub Menšikilt (ATP 17.).

Cincinnatis on sel nädalal erakordselt kuum ilm ning kui esmaspäeval kukkus enam kui 30-kraadises kuumuses mängu ajal kokku prantslane Arthur Rinderknech, siis teisipäeval vajasid argentiinlase Francisco Comesana (ATP 71.) ja ameeriklase Reilly Opelka (ATP 73.) vahelises matšis mõlemad mehed arstiabi.

Comesana hakkas kuumusest iiveldama ning Opelka kurtis peapöörituse ja kõrge vererõhu üle. Mõlemad suutsid siiski matšiga jätkata ning argentiinlane võitis lõpuks 6:7 (4), 6:4, 7:5. Järgmises ringis on Comesana vastaseks üheksandana asetatud venelane Andrei Rubljov (ATP 11.).