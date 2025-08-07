X!

Eesti korvpallikoondis sai jagu Gruusiast

Korvpalli Eesti koondis
Eesti korvpallikoondis
Eesti korvpallikoondis Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Korvpalli Eesti koondis

Eesti meeste korvpallikoondis alistas Riias toimunud kontrollkohtumises Gruusia võistkonna 75:70 (20:17, 16:18, 26:14, 13:21).

Kui esimese poolaja võitis Eesti koondis vaid ühe punktiga 36:35, siis kolmandal veerandajal venitati tänu heale resultatiivsusele vahe sisse. Viimase veerandi võitis küll kaheksa punktiga Gruusia, aga Eesti üldvõitu see ei vääranud.

Kohtumine toimus suletud uste taga ja täpsem statistika pole teada.

Kaks päeva varem toimunud kohtumises alistas Eesti koondis Iisraeli 93:81. Järgmisena minnakse pea kahe nädala pärast ehk 20. augustil Stockholmis vastamisi Rootsiga.

Korvpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniir algab 27. augustil.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

07.08

Eesti korvpallikoondis sai jagu Gruusiast

07.08

Pärnu tõi ameeriklasest tagamängija taas Eestisse

07.08

Keila KK täiendas ridu USA ülikoolikorvpalluriga

07.08

Poiste korvpallikoondis alustab A-divisjoni EM-finaalturniiri

06.08

Pärnu meeskonnaga liitub Gregor Ilves

06.08

Nikola Jokic oli Serbia EM-i eelses kontrollkohtumises lähedal kolmikduublile

05.08

Tugev kolmas veerandaeg aitas Eesti kontrollmängus Iisraeli vastu võidule

05.08

Kasper Suurorg sõlmis lepingu mulluse Poola meistriga

05.08

Eesti korvpallinoor liitub Kaunase Žalgirisega

04.08

TalTechi talendikas ääremängija liitub ikkagi Tartu Ülikooliga

04.08

Keila KK lõi käed ameeriklasest tagamängijaga

04.08

Hispaania meedia: Henri Drellist võib saada Ricky Rubio tiimikaaslane

03.08

Kõrgseltskonda kerkival Eesti noortekoondisel jäi turniirivõit saamata

03.08

Hiilgav viskepäev tõi Minnesotale WNBA rekordvõidu

03.08

Poiste korvpallikoondis alistas Ukraina ja sai Balti matšil pronksi

videod

sport.err.ee uudised

07.08

Tartus selguvad indiaca maailmameistrid

07.08

Levadia sai eurosarjas võõrsilvõidu

07.08

Tallinnas kulmineerusid rahvusvahelised laste mängud

07.08

Miia Ott jäi U-20 EM-finaalist viie sajandiku kaugusele

07.08

ETV spordisaade, 7. august

07.08

Eesti korvpallikoondis sai jagu Gruusiast

07.08

Selgusid Ballon d'Ori nominendid

07.08

Tänavune mäesuusatamise maailmameister pani olümpia eel karjäärile punkti

07.08

Eesti vibulaskjad näitasid karmide katsumuste kiuste täpset silma

07.08

Mihkels teenis Poola velotuuri etapil kõrge koha

07.08

Pärnu tõi ameeriklasest tagamängija taas Eestisse

07.08

Veerandfinaalile lähedal olnud Malõgina langes siiski konkurentsist

07.08

Ingebrigtseni hooaja avastart lükkub veelgi kaugemale

07.08

Eesti malepoiss võitis EM-il pronksi

07.08

Ott ja Seire jõudsid U-20 EM-il poolfinaali

loetumad

06.08

Barcelona kapten on klubiga täielikult tülli pööranud

06.08

Endiste Eesti sportlaste lapsed ihkavad samuti spordis tippu jõuda

07.08

Klavaniga tülli läinud Lindpere lahkub Tallinna Kalevist

07.08

Kanada teismeline alistas ka endise kolmanda reketi ja pääses finaali

07.08

Poiste korvpallikoondis alustab A-divisjoni EM-finaalturniiri

06.08

ATP kõrgeimal tasemel debüüdi teinud Lajal pidi prantslase paremust tunnistama

06.08

Meistrite liiga piletit jahtiv Šotimaa hiid tunneb väidetavalt Heina vastu huvi

06.08

Nikola Jokic oli Serbia EM-i eelses kontrollkohtumises lähedal kolmikduublile

07.08

Verlin ja Millend kaotasid Poolas napilt isiklikule rekordile

07.08

Mihkels teenis Poola velotuuri etapil kõrge koha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo