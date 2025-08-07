Eesti korvpallikoondis sai jagu Gruusiast

Kui esimese poolaja võitis Eesti koondis vaid ühe punktiga 36:35, siis kolmandal veerandajal venitati tänu heale resultatiivsusele vahe sisse. Viimase veerandi võitis küll kaheksa punktiga Gruusia, aga Eesti üldvõitu see ei vääranud.

Kohtumine toimus suletud uste taga ja täpsem statistika pole teada.

Kaks päeva varem toimunud kohtumises alistas Eesti koondis Iisraeli 93:81. Järgmisena minnakse pea kahe nädala pärast ehk 20. augustil Stockholmis vastamisi Rootsiga.

Korvpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniir algab 27. augustil.