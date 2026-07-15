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U-20 korvpallikoondis jäi ka Gruusiale alla

Korvpall
Marten Alles mängus Gruusia vastu
Marten Alles mängus Gruusia vastu Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti U-20 meeste korvpallikoondis pidi Bratislavas peetaval Euroopa meistrivõistluste B-divisjoni turniiril alagrupi viimases matšis tunnistama Gruusia 92:81 paremust.

Eesti võitis esimese veerandaja 25:22, aga poolajapausile mindi grusiinide ühepunktilises paremuses. Kolmandal veerandil kasvatas Gruusia eduseisu vahepeal kümnepunktiliseks, kuid Eesti võitles ja jõudis 64:64 viigini. Paraku lõpetas Gruusia veerandaja 5:0 spurdiga ja kasvatas neljanda veerandi alguses edu üheksapunktiliseks. Eesti jõudis veel kuue punkti kaugusele, aga lõpuks pani Gruusia siiski enda paremuse maksma.

Eesti parim oli Marten Alles 20 punktiga, Patrick Mäe lisas 16 ja Gert Suvi üheksa punkti. Gruusia resultatiivseim oli Amirani Arošidze 25 punktiga, lisaks võttis ta ka kümme lauapalli.

Eestile oli see ühe võidu kõrval kolmas kaotus, Gruusiale aga kolme kaotuse kõrval esimene võit. Ka Šveits teenis ühe võidu ja kolm kaotust. Kolme meeskonna võrdluses pääsesid 9.-16. kohale mängima Šveits ja Gruusia, Eesti pidi leppima alagrupis viimase kohaga ja mängib kohtadele 17.-21.

Toimetaja: Maarja Värv

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