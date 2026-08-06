Eesti U-18 neiud jäid Luksemburgile napilt alla

Eesti alustas kohtumist suurepäraselt ning kasvatas avaveerandi lõpuks edu seisule 26:12, kirjutab Basket.ee.

Teisel veerandajal juhtis Eesti veel 14 punktiga, kuid enne poolajapausi vähendas Luksemburg vahe minimaalseks. Kolmandal veerandajal saavutas Luksemburg esmakordselt pärast avaminuteid eduseisu. Otsustaval veerandajal viis Luksemburg vahe korraks kümne punktini. Eesti võitles lõpuni ning jõudis lõpus kahe punkti kaugusele, kuid viigiviset välja mängida ei õnnestunud.

Eesti resultatiivseim oli Laura Grünmann 22 punkti, kaheksa lauapalli, seitsme resultatiivse söödu ja viie vaheltlõikega.

"Alustasime mängu hästi ning suutsime vastased surve alla panna. Kahjuks ei suutnud me lauavõitlust enam pikalt kontrollida ning vastased said meie korvi suunas ligi 20 viset rohkem teele saata. Ka pallikaotusi kogunes liiga palju. Positiivne oli see, et püsisime lõpuni mängus ja kohtumise saatus jäi ühe viske kaugusele," sõnas peatreener Esko Tõnisson.

Järgmisena kohtub Eesti neljapäeval Norraga, kui jätkuvad kohamängud 17.–21. kohale.