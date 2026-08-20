Külmavereline Kullamäe tõi korvpallikoondisele Kaunases võidu

Eesti meeste korvpallikoondis teenis taasiseseisvumispäeval vägeva võidu, kui alistas Kaunases toimunud ning lisaajale läinud kontrollkohtumises Leedu 110:108.

Eesti jäi varakult tagaajaja rolli, kuid lõpetas avaveerandi 31:28 eduga. Teise veerandi alguses tormasid eestlased 11 punktiga juhtima, aga võõrustaja lihvis vahe poolajapausiks ühele silmale ning pääses kolmanda veerandi alguses ka juhtima. Mängutempot jäi dikteerima küll Eesti, kuid otsustavateks minutiteks ei suutnud kumbki meeskond teisest eralduda.

Kristian Kullamäe kaugvise viis Eesti neli minutit enne kohtumise lõppu kolmega juhtima ning mängujuht tabas minut hiljem ka keskpositsioonilt, aga kaks minutit enne lõpusireeni oli tablool 90:90 viik. Leedulased pääsesid seejärel veel juhtima, kuid Markus Ilver viigistas.

Eesti sai viimase rünnaku, kuid lahendus jättis soovida. Ilver viskas viis sekundit enne sireeni kaugelt ning ei tabanud, kuid lauapall põrkas Sander Raiestele. Ääremängija magas aga viskevõimaluse maha ning võitja selgitamiseks läks vaja lisaaega. Mäng jätkus tasavägiselt, kord juhtis Eesti kolmega ja siis Leedu kolmega, aga 44 sekundit enne lõppu tabas Dominykas Stenionis kolmese ja viis võõrustaja juhtima 107:106. Viimane rünnak jäi taaskord eestlastele ning jälle rünnati viigiseisul.

Mängu võttis enda peale Kullamäe, kes leidis Marek Blaževici vastu ruumi ning tabas külmaverelise hüppeltviske, andes sellega Eestile 110:108 (31:28, 19:21, 29:26, 15:19, 16:149) võidu.

Eesti resultatiivseimaks kerkis Henri Drell, kes viskas 29 punkti (kahesed 5/10, kolmesed 3/6, vabavisked 10/11) ning lisas kaks resultatiivset söötu. Kullamäe arvele jäi 21 silma, seitse korvisöötu ja seitse lauapalli. Kõvasti lauavõitluses tööd teinud Janari Jõesaar lisas omalt poolt 20 punkti ja kuus lauda. Leedu parim oli 29 punkti ja kuus lauapalli kogunud Ažuolas Tubelis.

Eesti tabas kaugviskeid 42-protsendiliselt (11/26), väljakult kokku 54-protsendiliselt (27/44). Leedul olid vastavad näitajad 36 ja 44 protsenti. Lauavõitluses jäi Eesti peale 40:38, kuid külalised tegid viis pallikaotust rohkem (17:12).

Eesti koondis peab laupäeval võõrsil Itaaliaga veel ühe kontrollkohtumise.