Tugev kolmas veerandaeg aitas Eesti kontrollmängus Iisraeli vastu võidule

Iisrael hoidis Riias kinniste uste taga toimunud kontrollmängus Eestit esimesed kaks ja pool minutit nullil ning viskas selle ajaga ise kuus punkti, eestlased vastasid sellele aga 11:1 vahespurdiga ning läksid Henri Drelli läbimurde järel veerandaja lõpus 21:16 juhtima.

Avaperioodi viimased neli punkti visanud Iisrael saavutas kolm minutit enne avapoolaja lõppu viiepunktilise, 41:36 edu; Kristian Kullamäe ja Matthias Tass taastasid järgmise pooleteise minutiga viigiseisu, pikale vaheajale mindi siiski Iisraeli 46:45 eduseisus.

Eesti alustas Maik-Kalev Kotsari juhtimisel teist poolaega hästi ning läks 59:52 juhtima. Mikk Jurkatamme kaugviske ja Henri Drelli resultatiivse vaheltlõike järel suurendas Eesti eduseisu kümnepunktiliseks, Kaspar Treieri kaugvise kolmanda veerandaja viimasel minutil viis Eesti juba 72:58 ette ning lõpuks võitsid eestlased perioodi 27:15.

Kolm minutit enne mängu lõppu vähendas Roman Sorkin Iisraeli kaotusseisu 77:83 peale; vastaste täht, NBA-s palliv Deni Avdija eksis siis mõlemal vabaviskel ning Drell tabas poolteist minutit enne lõpusireeni raske kolmese. Lõpuks jäi tabloole Eesti 93:81 võit, mängule pani vahva kaugviskega punkti Treier, kes üritas pärast Riismaa vaheltlõiget oma väljakupoole vabaviskejoonelt anda kõrget söötu ette Drellile, aga pall läks kurioossel moel läbi rõnga.

Eesti resultatiivseimad olid 16 punkti visanud Artur Konontšuk ja Kaspar Treier, Kristian Kullamäe lisas 14 punkti ja kaheksa resultatiivset söötu. Neljapäeval mängib Eesti samuti Riias kinniste uste taga Gruusiaga.

Enne mängu:

Rahvuskoondis alustas kontrollmänge 1. augustil, kui Panevežyses tunnistati Leedu koondise 89:68 paremust. Eesti resultatiivseimad olid Kristian Kullamäe 20 ning Joonas Riismaa 13 punktiga.

"Iisrael on võistkond, kes mängib kiiret korvpalli ja on ohtlik kiirrünnakutes. Meie eesmärk on sundida mängima neid viis-viie vastu rünnakuid. Kaitses kasutavad nad palju erinevaid kaitseformatsioone, peame olema valmis kiirelt reageerima ning võistkondlikult lahendama nende riskeeriva kaitse," rääkis mängu eel koondise abitreener Brett Nõmm.

Eesti koosseis mänguks Iisraeliga:

Tagamängijad: Märt Rosenthal, Mikk Jurkatamm, Joonas Riismaa, Kristian Kullamäe

Ääremängijad: Henri Drell, Sander Raieste, Kaspar Treier, Siim-Sander Vene, Gregor Kuuba, Kregor Hermet, Janari Jõesaar, Artur Konontšuk

Keskmängijad: Matthias Tass, Maik-Kalev Kotsar

Mängust Iisraeliga jäävad eemale põlvevigastustest taastuvad Siim-Markus Post ja Kasper Suurorg ning treenerite otsusel Hugo Toom ja Leemet Böckler.