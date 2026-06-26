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Eesti korvpallikoondis alistas kodupubliku ees Läti kümne punktiga

Korvpalli Eesti koondis
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Eesti korvpallikoondis - Läti korvpallikoondis
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Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondis pidas Unibet Arenal kontrollmängu Lätiga ning teenis vägeva otsustava veerandi toel lõunanaabri üle 88:78 võidu.

Eesti koondis alustas kohtumist rabedalt ning jäi 1:10 kaotusseisu, aga pika pausi järel koondise juurde naasnud Stefan Vaaks pani võõrustaja mootori käima, kui tabas esimese viie minutiga kolm kaugviset. Avaveerandil tabasid kaugelt ka Janari Jõesaar ning Erik Makke. Lätlased jätkasid ka oma head hoogu, avaveerandi lõpuks jäi tabloole lõunanaabri 24:23 eduseis.

Vaaksi viskekontsert jätkus ka teise veerandi alguses, kui USA üliõpilasliigas palliv mängujuht tabas veel ühe kolmese ning viis sellega Eesti esimest korda juhtima. Siis tegi ta vaheltlõike ning võõrustaja edu paisus kuuele silmale. Leemet Böckler ja Kasper Suurorg tõid rünnakul teravust, kaugelt tabasid Karl Johan Lips ja Markus Ilver. Poolaja lõpus taastas Suurorg vabaviskejoonelt eestlaste kuuepunktilise edu ning riietusruumi mindi 46:40 eduseisul.

Kolmanda veerandi keskel juhtis Eesti veel seitsme punktiga, aga siis viskas lõunanaaber kaheksa vastuseta punkti ning haaras ohjadest. Eesti püsis siiski mängus ning Suurorg tabas enne sireeni kolmese, millega viis Eesti juhtima 62:60.

Otsustav veerand algas Eesti jaoks tempokalt, kui kahe ja poole minutiga saavutati 70:63 edu. Seitse minutit enne mängu lõppu pani Vaaks lätlaste tsentri Klavs Cavarsi postrile. Järgmisel rünnakul tõusis õhku ka Markus Ilver, kes lajatas parema käega tomahoogi ning viis Eesti juhtima 11 punktiga. Vähem kui minut hiljem tabas Vaaks veel ühe ülbe kolmese, misjärel oli võit vormistamise küsimus.

Eesti korvpallikoondis - Läti korvpallikoondis Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Eesti lõpetas pea 4000 pealtvaataja ees kindlalt ning lõpusireeni kõlades jäi tabloole võõrustaja 88:78 (23:24, 23:16, 16:20, 26:18) võit.

Vaaks lõpetas kohtumise 23 punktiga (kahesed 4/4, kolmesed 5/8, vabavisked 0/1) ning lisas sellele veel neli resultatiivset söötu. Nii Böckler, Ilver kui ka Jõesaar lisasid omalt poolt kümme punkti, Maik-Kalev Kotsar kogus üheksa punkti ja kuus lauapalli. Läti resultatiivseim oli 19 punkti visanud kapten Rihards Lomažs. Eestlased tabasid kaugelt 48-protsendilise täpsusega (14/29), vastased 30-protsendiliselt (10/33).

Eesti koondis võõrustab 3. juulil MM-valiksarja raames Sloveeniat, kolm päeva hiljem minnakse võõrsil vastamisi Tšehhiga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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