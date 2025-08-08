X!

Raudla korvpalli EM-finaalturniiri eel: ootusärevus läheb aina suuremaks

Korvpalli Eesti koondis
Foto: ERR
Korvpalli Eesti koondis

Korvpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri alguseni on jäänud vähem kui kolm nädalat ning korvpalliekspert Siim Raudla rääkis ETV spordisaate stuudios, kuidas Eesti koondise viimased nädalad enne suurt turniiri välja näha võiksid.

Eesti korvpallikoondis on pidanud EM-finaalturniiri eel kolm kontrollmängu ning võitnud neist kaks, alistades Iisraeli ja Gruusia. Esimeses kohtumises tuli aga võimsa Leedu paremust tunnistada.

Peatreener Heiko Rannula rääkis pärast neljapäevast kohtumist Gruusiaga, et koondis on teinud edusamme. "Need on väga vajalikud mängud meile. Rahul olen eelkõige sellega, et meil on kõik mängijad vähemalt korra saanud proovida. Mingisugune pilt on ette tekkinud," ütles Rannula.

Eesti koondis alustab EM-finaalturniiri Riias, kus mängitakse Serbia, Läti, Tšehhi, Türgi ja Portugaliga. Korvpallieksperdi Siim Raudla sõnul on Eesti meeskond liikumas tõusujoones. "Ega need esimesed kolm mängu meile täit tõde ei annagi. Me alustasime tugeva ja agressiivse Leedu vastu, kes andis meile kitsaskohad kätte. Usun, et treenerid-mängijad said aimdust, millele treeningutel enim tähelepanu pöörata. Järelejäänud kaks mängu annavad meile veelgi parema pildi," rääkis ta.

Eesti koondis läheb Lätti tugeva koosseisuga, kuid korvpallisõbrad tunnevad muret meeskonna tagaliini üle. "See on kindlasti üks suuremaid küsimärke, mis enne finaalturniiri meile vastu vaatab. Mainiksin ära ka mängijate tervisliku seisundi, sest vaatame ühelt või teiselt poolt – koondises on praegu kaks loomuomast pallikäsitlejat, Kristian Kullamäe ja Märt Rosenthal, kes alles tuleb välja raskest põlvevigastusest," ütles Raudla.

"See on kindlasti murekoht, samal ajal [Janari] Jõesaar ja [Henri] Drell peavad harjuma teistsuguste rollidega. Eks EM-i suured mängud näitavad, kas nad nendes rollides hakkama saavad või mitte," lisas ta.

Kristian Kullamäe ja Henri Drell Autor/allikas: FIBA

Kui Eesti koondis on pidanud juba kontrollmängu, siis võõrustaja Läti alustab kontrollmängudega alles laupäeval, kui vastamisi minnakse Itaaliaga. Lätlaste keskmängija Kristaps Porzingis ütles hiljuti, et võõrustajal on kindlasti medalipinge peal.

"Meil on väga kõrged ootused. Me mängime kodus ja kõik ootavad meilt medalit. See oleks ka miinimum. Tegelikult saab see olema meile väga keeruline EM," sõnas NBA mees. "Kui vaadata kõikide meeskondade koosseise, on millegi saavutamine erakordselt keeruline. Aga see ei ole võimatu ja meie jaoks on oluline uskuda, et võime saata korda midagi tõeliselt suurt. See ei pruugi olla kõige tõenäolisem stsenaarium, aga me püüdleme selle poole ja mängida kodus, oma fännide ees ja sellise atmosfääriga, saab olema väga eriline."

Läti pole küll veel vormi kontrollinud, aga Raudla sõnul on Eesti teisi alagrupikaaslasi juba näha olnud. "Suurfavoriit Serbia võitis suurelt Bosniat. Türgi, kes seni [peatreener Ergin] Atamani käe all säranud ei ole, kaotas alustuseks Leedule 20-ga. Nagu Porzingis mainis, Lätil on kõva medalisurve peal, saab olema huvitav näha, kuidas nad sellega toime tulevad. Grupi eeldatav autsaider Portugal üllatas samas esimeses mängus Hispaaniat," rääkis Raudla.

"Samas liialt palju neist tulemustest järeldada pole mõtet. Ma arvan, et meie koondis tegeleb samamoodi oma asjadega," lisas ta.

Siim Raudla ja Tarmo Tiisler Autor/allikas: ERR

Enam pole kaua minna, aga kuidas Heiko Rannula ja Eesti koondise viimased nädalad välja näha võiksid? Kas tehakse mänguplaanis veel suuri muudatusi või on suures pildis asjad paigas?

"Järgmine nädal annab treeneritele täispildi ette. Nagu aru sain, siis selle nädala lõpuni puhatakse, nädala alguses tehakse paar tugevamat füüsilist treeningut, seejärel juba mänguline pool ja nädala lõpus mängitakse omavahel," vastas Raudla. "Usun, et siis saab põhirotatsioon paika ja ülejärgmise nädala kontrollmängudes minnakse juba EM-i vaimus mängima."

Ülejärgmisel nädalal, 20. ja 22. augustil mängib Eesti vastavalt võõrsil Rootsiga ja siis Tondiraba jäähallis Suurbritanniaga.

Raudla sõnul nendes mängudes enam eksperimenteerimist ei toimu. "Siis on ilmselt koondise valikus maksimaalselt 13-14 mängijat ja Rannula mängib juba nende rotatsioonidega, millega hakkab mängima EM-i esimestes mängudes," ütles ekspert.

Analüüs analüüsiks, kuidas Raudla ennast tunneb? "Ootusärevus läheb aina suuremaks, meil on vähem kui kolm nädalat jäänud avamänguni," ütles ta. "Ma ikka ootan neid viimaseid kontrollmänge, järgmisel nädalal koondisele töörahu ja siis näeme, mis seisus koondis on. Viimased kontrollmängud annavad päris hea pildi, sealt edasi- ja tagasisamme lühikese aja jooksul on juba keeruline näha."

Eesti korvpallikoondis Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

08.08

Soome korvpallikoondise liider korraldas kontrollmängus viskekontserdi

08.08

Raudla korvpalli EM-finaalturniiri eel: ootusärevus läheb aina suuremaks

08.08

Tartu Ülikooli korvpalliklubiga liitus kogenud ameeriklane

08.08

U-16 noormeeste koondis alustas A-divisjoni EM-finaalturniiri kaotusega

08.08

Gert Kullamäe: Oliveri heas mõttes nahaalsus on korvpalliplatsil hea omadus

07.08

Eesti korvpallikoondis sai jagu Gruusiast

07.08

Pärnu tõi ameeriklasest tagamängija taas Eestisse

07.08

Keila KK täiendas ridu USA ülikoolikorvpalluriga

07.08

Poiste korvpallikoondis alustab A-divisjoni EM-finaalturniiri

06.08

Pärnu meeskonnaga liitub Gregor Ilves

06.08

Nikola Jokic oli Serbia EM-i eelses kontrollkohtumises lähedal kolmikduublile

05.08

Tugev kolmas veerandaeg aitas Eesti kontrollmängus Iisraeli vastu võidule

05.08

Kasper Suurorg sõlmis lepingu mulluse Poola meistriga

05.08

Eesti korvpallinoor liitub Kaunase Žalgirisega

04.08

TalTechi talendikas ääremängija liitub ikkagi Tartu Ülikooliga

videod

sport.err.ee uudised

08.08

Soome korvpallikoondise liider korraldas kontrollmängus viskekontserdi

08.08

Jürgenson kaotas Briti meistrivõistlustel mootoriprobleemi tõttu aega Uuendatud

08.08

Raudla korvpalli EM-finaalturniiri eel: ootusärevus läheb aina suuremaks

08.08

Glinka andis Poolas esisaja mängijale kõva lahingu

08.08

ETV spordisaade, 8. august

08.08

Eesti jalgpallipoisid lõid Fääri saartele kaheksa väravat

08.08

Eesti võrkpallikoondis sai Lätilt suve esimese kaotuse

08.08

Hambidge parandas taas Eesti rekordit, Palmsaarelt ideaalilähedane esitus

08.08

Tallinn avas Vabaduse väljakule rajatud palliplatsid huvilistele

08.08

Tartu Ülikooli korvpalliklubiga liitus kogenud ameeriklane

08.08

Kubassova sõlmis Ungari kõrgliigaklubiga uue lepingu

08.08

VIDEO | Paul Aron tegi rulalegendiga lõbusõidu

08.08

Lätid tagasid maailmamängudel kindla edasipääsu

08.08

Moser jõudis U-20 EM-il finaali, Seire teist päeva järjest poolfinaalis

08.08

Laas teenis Trans-Himaalaja velotuuril järjekordse etapivõidu

loetumad

08.08

Norrale edu toonud prantslasest lasketreener paneb algava hooaja järel ameti maha

08.08

Lätid tagasid maailmamängudel kindla edasipääsu

07.08

Klavaniga tülli läinud Lindpere lahkub Tallinna Kalevist

08.08

Hambidge parandas taas Eesti rekordit, Palmsaarelt ideaalilähedane esitus

07.08

Eesti korvpallikoondis sai jagu Gruusiast

07.08

Levadia sai eurosarjas võõrsilvõidu

08.08

Moser jõudis U-20 EM-il finaali, Seire teist päeva järjest poolfinaalis

08.08

18-aastane kanadalanna võitis Montrealis oma esimese WTA tiitli

07.08

Miia Ott jäi U-20 EM-finaalist viie sajandiku kaugusele

07.08

Mihkels teenis Poola velotuuri etapil kõrge koha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo