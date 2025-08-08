Raudla korvpalli EM-finaalturniiri eel: ootusärevus läheb aina suuremaks

Korvpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri alguseni on jäänud vähem kui kolm nädalat ning korvpalliekspert Siim Raudla rääkis ETV spordisaate stuudios, kuidas Eesti koondise viimased nädalad enne suurt turniiri välja näha võiksid.

Eesti korvpallikoondis on pidanud EM-finaalturniiri eel kolm kontrollmängu ning võitnud neist kaks, alistades Iisraeli ja Gruusia. Esimeses kohtumises tuli aga võimsa Leedu paremust tunnistada.

Peatreener Heiko Rannula rääkis pärast neljapäevast kohtumist Gruusiaga, et koondis on teinud edusamme. "Need on väga vajalikud mängud meile. Rahul olen eelkõige sellega, et meil on kõik mängijad vähemalt korra saanud proovida. Mingisugune pilt on ette tekkinud," ütles Rannula.

Eesti koondis alustab EM-finaalturniiri Riias, kus mängitakse Serbia, Läti, Tšehhi, Türgi ja Portugaliga. Korvpallieksperdi Siim Raudla sõnul on Eesti meeskond liikumas tõusujoones. "Ega need esimesed kolm mängu meile täit tõde ei annagi. Me alustasime tugeva ja agressiivse Leedu vastu, kes andis meile kitsaskohad kätte. Usun, et treenerid-mängijad said aimdust, millele treeningutel enim tähelepanu pöörata. Järelejäänud kaks mängu annavad meile veelgi parema pildi," rääkis ta.

Eesti koondis läheb Lätti tugeva koosseisuga, kuid korvpallisõbrad tunnevad muret meeskonna tagaliini üle. "See on kindlasti üks suuremaid küsimärke, mis enne finaalturniiri meile vastu vaatab. Mainiksin ära ka mängijate tervisliku seisundi, sest vaatame ühelt või teiselt poolt – koondises on praegu kaks loomuomast pallikäsitlejat, Kristian Kullamäe ja Märt Rosenthal, kes alles tuleb välja raskest põlvevigastusest," ütles Raudla.

"See on kindlasti murekoht, samal ajal [Janari] Jõesaar ja [Henri] Drell peavad harjuma teistsuguste rollidega. Eks EM-i suured mängud näitavad, kas nad nendes rollides hakkama saavad või mitte," lisas ta.

Kristian Kullamäe ja Henri Drell Autor/allikas: FIBA

Kui Eesti koondis on pidanud juba kontrollmängu, siis võõrustaja Läti alustab kontrollmängudega alles laupäeval, kui vastamisi minnakse Itaaliaga. Lätlaste keskmängija Kristaps Porzingis ütles hiljuti, et võõrustajal on kindlasti medalipinge peal.

"Meil on väga kõrged ootused. Me mängime kodus ja kõik ootavad meilt medalit. See oleks ka miinimum. Tegelikult saab see olema meile väga keeruline EM," sõnas NBA mees. "Kui vaadata kõikide meeskondade koosseise, on millegi saavutamine erakordselt keeruline. Aga see ei ole võimatu ja meie jaoks on oluline uskuda, et võime saata korda midagi tõeliselt suurt. See ei pruugi olla kõige tõenäolisem stsenaarium, aga me püüdleme selle poole ja mängida kodus, oma fännide ees ja sellise atmosfääriga, saab olema väga eriline."

Läti pole küll veel vormi kontrollinud, aga Raudla sõnul on Eesti teisi alagrupikaaslasi juba näha olnud. "Suurfavoriit Serbia võitis suurelt Bosniat. Türgi, kes seni [peatreener Ergin] Atamani käe all säranud ei ole, kaotas alustuseks Leedule 20-ga. Nagu Porzingis mainis, Lätil on kõva medalisurve peal, saab olema huvitav näha, kuidas nad sellega toime tulevad. Grupi eeldatav autsaider Portugal üllatas samas esimeses mängus Hispaaniat," rääkis Raudla.

"Samas liialt palju neist tulemustest järeldada pole mõtet. Ma arvan, et meie koondis tegeleb samamoodi oma asjadega," lisas ta.

Siim Raudla ja Tarmo Tiisler Autor/allikas: ERR

Enam pole kaua minna, aga kuidas Heiko Rannula ja Eesti koondise viimased nädalad välja näha võiksid? Kas tehakse mänguplaanis veel suuri muudatusi või on suures pildis asjad paigas?

"Järgmine nädal annab treeneritele täispildi ette. Nagu aru sain, siis selle nädala lõpuni puhatakse, nädala alguses tehakse paar tugevamat füüsilist treeningut, seejärel juba mänguline pool ja nädala lõpus mängitakse omavahel," vastas Raudla. "Usun, et siis saab põhirotatsioon paika ja ülejärgmise nädala kontrollmängudes minnakse juba EM-i vaimus mängima."

Ülejärgmisel nädalal, 20. ja 22. augustil mängib Eesti vastavalt võõrsil Rootsiga ja siis Tondiraba jäähallis Suurbritanniaga.

Raudla sõnul nendes mängudes enam eksperimenteerimist ei toimu. "Siis on ilmselt koondise valikus maksimaalselt 13-14 mängijat ja Rannula mängib juba nende rotatsioonidega, millega hakkab mängima EM-i esimestes mängudes," ütles ekspert.

Analüüs analüüsiks, kuidas Raudla ennast tunneb? "Ootusärevus läheb aina suuremaks, meil on vähem kui kolm nädalat jäänud avamänguni," ütles ta. "Ma ikka ootan neid viimaseid kontrollmänge, järgmisel nädalal koondisele töörahu ja siis näeme, mis seisus koondis on. Viimased kontrollmängud annavad päris hea pildi, sealt edasi- ja tagasisamme lühikese aja jooksul on juba keeruline näha."