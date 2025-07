Lajal: see oli mu karjääri kõige dramaatilisem mäng

Lajal mängis Challengeri taseme turniiri finaalis kolmandat korda ning sai teise võidu: 2023. aasta juunis alistas ta Little Rockis kahes setis Beibit Žukajevi, mullu augustis kaotas Zhangjiagangis jaapanlasele Yasutaka Uchiyamale.

"Ilma küsimuseta, see oli kindlasti väga raju mäng ja minu karjääri pikim. Ma arvan, et ma ei ole kunagi nii palju matšpalle päästnud üheski mängus. Pluss see, et see oli finaalmäng Challengeril ja kui kuum seal oli. See oli kõige dramaatilisem mäng mu karjääris. Nüüd on sellele naljakas mõelda, eriti need paar punkti, mis kukkusid õnnega minu poole. See oli päris vinge mäng ja annab palju kogemust edaspidiseks," sõnas Lajal ERR-ile.

13 aastat tagasi võitis Jürgen Zopp ATP 100 turniiri, nüüd on järg Lajali käes.

"Ma arvan, et see on Eesti tennisele väga hea ja ma astun vaikselt Jürgeni sammudes ja üritan temast mööda saada. See on kindlasti samm sinna suunas ja annab palju edasi. Nüüd ma saan hakata suuremaid turniire mängima ja veel suuremaid tulemusi teha," rääkis Lajal.

Eesti esireket võitis esimese ATP turniiri kaks aastat tagasi. Mõtteid uuest võidust oli tal palju. "Esimene võit tähendas väga palju. Ma võitsin oma esimese Challengeri viienda põhitabeliga ehk siis ma alles alustasin Challengeri mängimist ja siis võitsin selle tiitli. Kaks aastat ei võitnud midagi. Ma kindlasti ootasin seda ja tegin selle nimel tööd ning lõpuks see tuli. See näitas, et töö, mida ma olen teinud, on õige töö ja see andis mulle motivatsiooni ja enesekindlust."

Lajal jäi sellel turniiril mängitud tennisega väga rahule. "See oli nüüd selline tennis, mille kallal me oleme treeneritega tööd teinud ning sellist mängu ma pean näitama ka tulevikus. Ma tunnen, et olen õigel teel ja selle turniiri tulemused ka seda näitasid."

Järgmisel turniiril on Lajalil esimeseks eesmärgiks keha ära taastada ja valmis olla esimeseks ringiks ning jätkata samas vaimus. "Mul tulemuse mõttes eesmärke ei ole, pigem on mängulise poole pealt eesmärgiks jätkata sama mängu ja veel areneda."

Eesti esireket ka maailma edetabelis vägeva tõusu, kui ta kerkis 181. kohalt 147. positsioonile. Lajal ise edetabelil meeletult silma peal ei hoia. "Nüüd ma küll peale seda võitu vaatasin, et kuhu ma tõusin ja kuna mu üks eesmärkidest oli saada 150 parimas mängija hulka, mida ma ka tegin. Nüüd vaatasin, mida on vaja edasi teha. Kindlasti sa vaatad, kui palju punkte on ja kus teised asuvad, kuid liiga palju ma seda ei jälgi."