Lajal kerkis karjääri parimale tabelikohale

22-aastane Lajal saavutas pühapäeval vägeva võidu, kui teenis karjääri teise Challenger taseme turniirivõidu. Lisaks karikale tegi Eesti esireket ka maailma edetabelis vägeva tõusu, kui ta kerkis 181. kohalt 147. positsioonile. See tähistab ühtlasi tema karjääri parimat asetust, juunis kerkis ta nädalaks 167. reale.

"See nädal tähendas mulle väga palju, aga peame edasi töötama ja ronima," ütles Lajal pärast turniirivõitu. "Kahjuks lahkus mu vanaisa nädal tagasi siit ilmast, pühendan selle võidu talle."

That feeling when you claim your first title in over two years



What a week from Mark Lajal! #ATPChallenger pic.twitter.com/SkbyKbM85V