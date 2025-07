Valanciunase vahetus Denverisse tehti ametlikuks

Eelmisel hooajal Sacramento Kingsis mänginud Valanciunas vahetati juuli esimesel päeval Denver Nuggetsisse, kes saatis leedulase vastu Dario Sarici. Järgnenud päevadel selgus aga, et Valanciunas sai korraliku pakkumise Ateena Panathinaikoselt ning leedulane kaalub seni ka selle vastu võtmist.

Nuggetsi ja Kingsi vaheline tehing sai aga pühapäeval ametlikuks ning kuna NBA lepingutes ei ole mingit klauselit, mis lubaks kogenud tsentril niisama teist pakkumist vastu võtta, on üpris tõenäoline, et Valanciunas esindab järgmisel hooajal Denverit ja abistab Nikola Jokicit.

ESPN-i ajakirjanik Shams Charania kirjutas, et Denver ei kavatse leedulasest kergekäeliselt loobuda ning Valanciunas ütles 8. juulil portaalile BasketNews, et külastab lähiajal Denverit. "Kui tehing ametlikuks saab, paneme kokku plaani, et Denverisse minna. Tiim kirjeldab mulle, kuidas nemad olukorda näevad, seal on arstlik kontroll ja teised detailid. See osa on juba nende teha," ütles keskmängija.

Valanciunase leping kehtib veel kaks aastat, kuid ainult tuleva hooaja palk on garanteeritud ning tiim saab 2026-27 hooaja eel otsustada, kas lepingu viimase aastaga jätkatakse.

Tuntud NBA ajakirjanik Marc Stein käis välja, et kuivõrd NBA lepingutest on raske välja saada, eriti väärtuslikel mängijatel nagu Valanciunas, siis leedulane mängib tõenäoliselt tuleva hooaja NBA-s ning võib siis Kreekasse või mujale Euroopasse siirduda. "Minu ametlik ennustus on, et Valanciunas mängib see aasta Nuggetsis ja läheb siis üle lombi," sõnas kogenud ajakirjanik.

Et leedulane saaks klubi vahetada, peaks Nuggets ta esmalt lahti laskma. "Kui tal ei ole FIBA templiga luba, ei saa ta teise tiimiga liituda. Aga see luba tuleb NBA-lt," selgitas Stein. "Just siin ongi Denveril eelis ja see on ka põhjus, miks ma arvan, et ta on järgmisel hooajal Denveris."

Toronto Raptors valis talendika leedulase 2011. aasta draft'is viienda valikuga, kuid Valanciunas veetis siis veel aasta Vilniuse Rytases. Järgmisel aastal kolis ta Torontosse ning mängis seal seitse aastat, misjärel vahetati ta Memphisesse ning siis New Orleansi. Eelmiseks hooajaks sõlmis ta lepingu Washington Wizardsiga, aga pealinnaklubi vahetas ta veebruaris Sacramentosse.