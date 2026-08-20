Cleveland sai Nuggetsilt viie tiimi vahetustehingus talendika ääremehe

2022. aasta draft'is 30. valitud Watson on iga hooajaga Denveris suurema rolli saanud, kuid tegi möödunud hooajal vinge arenguhüppe, kogudes keskmiselt mängus 14,6 punkti, 4,9 lauapalli ning 2,1 korvisöötu. Lisaks on ta soliidne kaitsemängija ning sai mullu keskmiselt mängus ka ühe bloki ning ühe vaheltlõike.

Kuivõrd Nuggets peab oma palgalimiiti vabastama, tuli meeskonnal teha valus otsus ning talendikas noormängija vahetustehinguga ära saata. Nuggets saab Clevelandilt vastu 2031. aasta draft'i esimese vooru valiku ning 2032. aasta talendikorje teise vooru valiku. 23-aastane Watson sõlmib ühtlasi Cavaliersiga nelja-aastase lepingu, mille koguväärtus on 88 miljonit dollarit.

Vahetustehingusse on kaasatud ka Los Angeles Clippers, kes soetas Clevelandilt järgmise aasta draft'i teise vooru valiku õiguse eest ääremehe Max Strusi.

See pole aga kõik. Cavaliers saab sama tehingu raames vastu hoopis Washington Wizardsilt 22-aastase ääremängija Cam Whitmore'i, saates pealinnaklubile vastu tagamehe Tre Manni ning 2027. aasta draft'i teise vooru valiku. Washingtonist lahkub Denverisse ääremängija Julian Reese, kuid Nuggets loobub ESPN-i andmeil tema õigustest.

Tänavu play-off'is idakonverentsi finaali jõudnud, kuid lõpuks meistriks tulnud New York Knicksile alla jäänud Cleveland on teinud suvel ohtralt vangerdusi. Kõigepealt jahiti legendaarse LeBron Jamesi allkirja, aga vanameister otsustas oma karjääri jätkata Philadelphias. Cavaliers tegi alles eelmisel nädalal veel ühe vahetuse, mis tehniliselt on osa eelmainitud tehingust, kui sakslane Dennis Schröder saadeti Charlotte Hornetsisse. Vastu saadi Tre Mann, kes saadeti nüüd hoopis Washingtoni.

Cavaliers on ehitanud korraliku koosseisu, tagamängijateks on James Harden ja Donovan Mitchell. Clevelandi eelkõige kaitsepoolel abistav Watson peaks alustama kolme peal, pikkadeks on Evan Mobley ja Jarrett Allen.

NBA põhiturniir algab Eesti aja järgi öösel vastu 16. oktoobrit.