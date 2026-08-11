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Jokici agent kinnitas: Panathinaikos tegi NBA staarile pakkumise

Korvpall
Nikola Jokic
Nikola Jokic Autor/allikas: SCANPIX/Luka Milosavljevic/SIPA
Korvpall

Panathinaikose omanik Dimitris Giannakopoulos proovis tuua NBA üks paremaid mängijaid Nikola Jokic Ateenasse. Jokici agent Misko Raznatovic kinnitas, et Kreeka klubi tegi pakkumise nii serblasele kui ka tema koduklubile Denver Nuggetsile.

Giannakopoulos rääkis hiljuti, et Panathinaikos soovis Jokicit endale ning tegi selleks konkreetse pakkumise. Tema sõnul lükati ettepanek tagasi.

Nüüd kinnitas väljaandele The Athletic Jokici kauaaegne agent Raznatovic, et Giannakopoulos rääkis tõtt.

Giannakopoulos on Jokicit juba aastaid kõrgelt hinnanud ning rääkinud avalikult soovist tuua serblane ühel päeval Panathinaikosesse. Seekord ei piirdunud huvi aga sõnadega, vaid Kreeka klubi tegi NBA staarile ka ametliku pakkumise.

Jokic jätkab praegu Denver Nuggetsi ridades. 31-aastane keskmängija kogus lõppenud hooajal NBA-s keskmiselt 27,7 punkti, 12,9 lauapalli ja 10,7 resultatiivset söötu mängus. Seejuures jõudis ta taas hooaja jooksul kolmikduubli keskmiseni.

Jokici lahkumist NBA-st muudab keeruliseks ka tema leping. Järgmisel hooajal teenib ta Nuggetsi ridades umbes 59 miljonit dollarit ning 2027.–2028. aasta hooajaks on tal 62,8 miljoni dollari suurune mängijaoptsioon.

Jokic võib 2027. aasta suvel otsustada ka uue lepingu kasuks. Praeguste hinnangute järgi võiks viieaastase lepingu koguväärtus olla umbes 360 miljonit dollarit ehk keskmiselt rohkem kui 70 miljonit dollarit hooaja kohta.

Euroliiga klubil on NBA-ga selliste summade osas keeruline konkureerida. Panathinaikosel oli eelmisel hooajal Euroliiga suurim mängijate palkade eelarve, mis jäi umbes 27 miljoni euro juurde.

Ka Jokic ise pole seni andnud põhjust arvata, et ta sooviks NBA-st lahkuda. Samal ajal näitab Raznatovici kinnitus, et Giannakopoulose soov tuua kolmekordne NBA MVP Ateenasse ei olnud pelgalt avalik mõtteavaldus.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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