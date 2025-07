Denver Nuggets ei taha Leedu kossutähest loobuda

33-aastane Valanciunas vahetati eelmisel nädalal Denver Nuggetsisse, kuid paar päeva hiljem hakkasid nii Leedu kui ka USA meedias ringlema kuuldused, et Euroliigas mängiv Ateena Panathinaikos on teinud leedukale pakkumise ning mängija ise soovib pigem Euroopasse naasta kui NBA-s jätkata.

Nuggets sellest plaanist vaimustuses ei ole, sest klubisiseselt nähakse Valanciunast olulise lülina, kes aitaks vähendada meeskonna tähtmängija ja põhitsentri Nikola Jokici koormust, kirjutab ESPN.

Korvpalliajakirjaniku Shams Charania sõnul on Nuggets teinud leedukale selgeks, et nad ei kavatse temast kergekäeliselt loobuda ning klubi eeldab, et mängija austab praegust lepingut. Valanciunase ainus viis Euroopasse naasmiseks oleks täies ulatuses välja osta oma praegune 10,4 miljoni USA dollari suurune kontraht.

Alates 2012. aastast ookeanitaguses tippliigas mängiv Valanciunas on aastate jooksul kuulunud Toronto Raptorsi, Memphis Grizzliesi, New Orleans Pelicansi, Washington Wizardsi ja Sacramento Kingsi hingekirja. Ta on oma 937 NBA kohtumises keskmiselt visanud 13,1 punkti ja võtnud 9,3 lauapalli.