Leedu korvpallitäht on lähedal Euroliiga klubiga liitumisele

Alates 2012. aastast erinevates NBA meeskondades mänginud Jonas Valanciunas on Leedu ja USA meedia sõnul lähedal liitumisele Ateena Panathinaikosiga.

Toronto Raptors valis Valanciunase 2011. aasta draft'i viienda valikuna ning 13 hooaja jooksul on 211-sentimeetrine keskmängija oma 937 NBA kohtumises keskmiselt visanud 13,1 punkti ja võtnud 9,3 lauapalli. Play-off'is pole Leedu staaril aga erilist edu olnud, Torontoga jõudis ta kolmel hooajal teise ringi.

Viimastel aastatel on Valanciunas esindanud Memphis Grizzliest, New Orleans Pelicansi, Washington Wizardsit ja Sacramento Kingsi; mõned päevad tagasi vahetati ta Denver Nuggetsisse abistama Nikola Jokicit.

Leedu ja USA meedia kirjutavad aga, et samal ajal on Valanciunasele teinud pakkumise Euroliigas mängiv Ateena Panathinaikos ning leedulane soovib pigem Euroopasse naasta. Tema üheaastane leping Denveriga tooks talle paberil sisse 10,4, aga pärast maksude maha arvamist umbes viis miljonit dollarit, Panathinaikosi pakkumine on väidetavalt 12 miljonit eurot kolmeaastase lepingu eest.

Leedu Delfi kirjutab, et Panathinaikos käis Valanciunasel esimest korda kosjas juba poolteist aastat tagasi, teine vestlus toimus Kaunases 22. novembril, kui Žalgiris võõrustas Kreeka meeskonda Euroliiga raames ning kolmandat korda kohtus mängija Kreeka hiiu esindajatega tänavu kevadel Abu Dhabis toimunud Euroliiga Final Fouri ajal.