Pirita võõrustab rahvusvahelist ITF-i turniiri

24 riigist saabub Pirita randa ligi 450 sportlast, nende seas maailma esireket Mattia Spoto, et osaleda Rahvusvahelise Tenniseföderatsiooni turniiril, kus selgitatakse välja ka Eesti meistrid.

Tallinn Beach Tennis Open 2025 on ITF-i ametlik rahvusvaheline turniir, mida peetakse Tallinnas teist korda. Kui eelmisel aastal toimus turniir Haven Kakumäel, siis tänavu võõrustatakse maailma rannatennise koorekihti Pirital.

Turniiri korraldaja Andres Susi sõnul on huvi Tallinnas toimuvate võistluste vastu ülemaailmselt suur ning Pirita rannaliival võib näha võistlemas maailma tugevaimaid rannatennisiste, kellest kümme kuuluvad rahvusvahelise reitingu 20 hulka.

"Rannatennis kogub järjest enam populaarsust tõsise spordialana olles prognooside järgi teel 2032. aasta olümpiakavva. Eestis on rannatennist mängitud juba ligi 15 aastat ning meil kasvab peale tugev järelkasv. Noored, kes on end juba näidanud Euroopa ja maailmameistrivõistluste poodiumitel. Eesti on ühtlasi maailma põhjapoolseim riik, kus rannatennist tõsise spordialana mängitakse," kommenteeris Andres Susi.

Pirital näeb võistlemas Eesti tugevaimat rannatennisisti Renate Marilin Hinno (maailma reitingu number 64), kes on tänavusel aastal võitnud kolm ITF BT50 turniiri Portugalis.

Eestit esindavad ka Aylin Susi, kes on 2024. aasta U-14 Euroopa meister ja MM-i hõbe ning Adelia Susi, 2024. aasta U-18 EM-i ja MM-i pronks. Platsil on ka Eesti meeste esikolmik Reigo Tõnsberg, Ragnar Jung ning Tarmo Pillerpau.

Tallinn Beach Tennis Open 2025 osalejad saabuvad lisaks Euroopa suurriikidele (Itaalia, Prantsusmaa, Hispaania) ka kaugemalt: Brasiiliast, Puerto Ricost, Jaapanist, Arubalt, Argentinast, Liibanonist ja Austraaliast.

Turniiril peetakse kuuel päeval kokku kuus turniiri. BT10 ehk soojendusturniir (meeste ja naiste arvestuses), juuniorite ehk U-18 maailma kõrgeim turniir BTJ100 (poiste ja tüdrukute arvestuses), põhiturniir BT200 (meeste ja naiste arvestuses) ning segapaaride turniir Mixed.

Lisaks on kavas ka Eesti meistrivõistlused (naiste, meeste ja segapaaride arvestuses) ning meelelahutuslik sponsorite ja tähtede turniir.