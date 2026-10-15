X!

Kristaps Porzingist kimbutab salapärane tervisemure

Korvpall
Kristaps Porzingis.
Kristaps Porzingis. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Korvpall

Läti korvpallitäht Kristaps Porzingis kommenteeris tervisemure, mis hoiab teda teadmata ajani korvpalliplatsilt eemal.

Eelmisel hooajal vaid 32 põhihooaja mängus osalenud Porzingis saadeti veebruaris vahetustehingu käigus Golden State Warriorsisse, kellega ta sõlmis juunikuus kahe aasta pikkuse ja 40 miljonit dollarit väärt lepingu. Seejärel oli Porzingis pikalt võõraste pilkude eest varjus. Ta ei liitunud tiimiga Hawaiis korraldatud treeninglaagris ning ei ole ka üheski hooajaeelses kontrollmängus kaasa teinud.

Warriorsi peatreener Steve Kerr ega peamänedžer Mike Dunleavy Jr. ei ole osanud lätlase puudumise kohta anda põhjalikke selgitusi. Nad märkisid vaid, et Porzingist kimbutab tervisemure. Teisipäeval kohtus Porzingis üle mitme nädala Warriorsi arstidega ning päev hiljem teatas klubi, et lätlane peab teadmata ajaks korvpalliplatsilt eemale jääma.

Porzingis ise võttis kolmapäeval sel teemal ühismeedias sõna. "Koostöös arstide ja spetsialistidega otsin parimat viisi, kuidas võimalikult kiiresti täielikult terveks saada. Ausalt öeldes tunnen end iga päevaga järjest paremini. Pean lihtsalt olema kannatlik," kirjutas ta X-is. "Loomulikult on masendav võidelda probleemiga, mille täpset põhjust ei ole õnnestunud kindlaks teha. Aga ma saan sellest üle!" lisas ta.

Ühtlasi ta tänas irooniliselt kõiki isehakanud eksperte, kes püüdnud talle netiavarustes diagnoosi panna: "Ma hindan kõiki interneti-arste, kes üritavad mulle diagnoosi panna ja mind aidata. Kõik võivad nüüd maha rahuneda, mul ei ole HIV-i ega AIDS-i."

Kuigi Porzingis sõlmis hiljuti Warriorsiga lepingupikenduse, on klubil üsna lihtne temast lahti saada. Nimelt koostas Warriors lepingu nõnda, et lätlase 20 miljoni dollari suurusest aastapalgast on garanteeritud vaid 3 miljonit, mis lihtsustab vahetustehingu kokkupanemist.

Warriors alustab uut hooaega täpselt nädala pärast, kui ööl vastu 22. oktoobrit minnakse võõrsil vastamisi Los Angeles Lakersiga.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

09:43

Kristaps Porzingist kimbutab salapärane tervisemure

14.10

Tartu Ülikool avas Euroopa karikasarjas võiduarve, Kalev kaotas

14.10

TalTech/Alexela naasis võidurajale Liepajas

14.10

Kullamäe koduklubi sai EuroCup'is suure võidu

14.10

Euroliiga tiitlikaitsja tuli välja 28-punktilisest kaotusseisust

13.10

Neptunas mängis suure edu maha, aga alistas Drelli abiga tiitlikaitsja

13.10

Pärnu jäi eurosarjas Prantsusmaa kõrgliigaklubile alla

13.10

Londoni korvpallitiim sai Portlandis sauna

12.10

Böckleri koduklubi sai Poola kõrgliigas Lipsu omast jagu

12.10

Tartu Ülikooli mänedžer Pokk: meeskond lubab koondiseaknaks ära

12.10

Lass tegi Tšehhis kaks head esitust, Küttis oli Balti liigas resultatiivne

12.10

Kotsari koduklubi sai lisaajal napi võidu

11.10

Viimsi peatreener Lips: meie eesmärgid on kõrgemad kui viimastel aastatel

11.10

Kuusmaa: peame tugevate euromängudega hakkama saama

11.10

Viimsi andis tiitlikaitsjale kõva lahingu, aga pidi kaotusega leppima

videod

sport.err.ee uudised

10:15

TÄNA OTSE | Levadia ja Flora kohtuvad hooaja viimases Tallinna derbis

09:43

Kristaps Porzingist kimbutab salapärane tervisemure

09:08

Mella naiskond sai tasavägises kohtumises jagu Tabasalust

08:31

Real pööras mängu lõpus 1:3 kaotusseisu võiduks

08:00

Kevin Uspenski võitis U-23 MM-il pronksmedali

14.10

Viljandi kaitsemüür jäi Mistrale läbimatuks

14.10

Paide alistas kümnekesi lõpetanud Tammeka lisaminutitel löödud väravast

14.10

Võrkpalli Balti liigades pannakse pallid mängu

14.10

ETV spordisaade, 14. oktoober

14.10

Liverpool võitis Meistrite liigas üheksaväravalise lahingu

14.10

Tartu Ülikool avas Euroopa karikasarjas võiduarve, Kalev kaotas

14.10

TalTech/Alexela naasis võidurajale Liepajas

14.10

Kullamäe koduklubi sai EuroCup'is suure võidu

14.10

Gael Monfils lahkus suurelt areenilt erilise kärata

14.10

U-15 jalgpallineiud alistasid Malta penaltiseerias

loetumad

14.10

Holland ei väljastanud OM-pääset jahtivatele Vene tippvõimlejatele viisat

14.10

Kõrgeima asetusega Sabalenka kukkus kohe välja

14.10

Ostapenko tõrjus maailma neljanda reketi matšpallid, Swiatekile 40. võit

14.10

Eesti jalgpallikoondis jahib aasta viimases kodumängus ajaloolist saavutust

13.10

Neptunas mängis suure edu maha, aga alistas Drelli abiga tiitlikaitsja

14.10

Tartu Ülikool avas Euroopa karikasarjas võiduarve, Kalev kaotas

14.10

Bayernile löödi Norras kolm väravat, Barcelona tuli kaotusseisust välja

13.10

Latvala: Rovanperä on WRC-sse naasmisest huvitatud

14.10

Kümme Eesti spordijuhti alustasid EOK koolitusprogrammi

14.10

Liverpool võitis Meistrite liigas üheksaväravalise lahingu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo