Kristaps Porzingist kimbutab salapärane tervisemure

Eelmisel hooajal vaid 32 põhihooaja mängus osalenud Porzingis saadeti veebruaris vahetustehingu käigus Golden State Warriorsisse, kellega ta sõlmis juunikuus kahe aasta pikkuse ja 40 miljonit dollarit väärt lepingu. Seejärel oli Porzingis pikalt võõraste pilkude eest varjus. Ta ei liitunud tiimiga Hawaiis korraldatud treeninglaagris ning ei ole ka üheski hooajaeelses kontrollmängus kaasa teinud.

Warriorsi peatreener Steve Kerr ega peamänedžer Mike Dunleavy Jr. ei ole osanud lätlase puudumise kohta anda põhjalikke selgitusi. Nad märkisid vaid, et Porzingist kimbutab tervisemure. Teisipäeval kohtus Porzingis üle mitme nädala Warriorsi arstidega ning päev hiljem teatas klubi, et lätlane peab teadmata ajaks korvpalliplatsilt eemale jääma.

Porzingis ise võttis kolmapäeval sel teemal ühismeedias sõna. "Koostöös arstide ja spetsialistidega otsin parimat viisi, kuidas võimalikult kiiresti täielikult terveks saada. Ausalt öeldes tunnen end iga päevaga järjest paremini. Pean lihtsalt olema kannatlik," kirjutas ta X-is. "Loomulikult on masendav võidelda probleemiga, mille täpset põhjust ei ole õnnestunud kindlaks teha. Aga ma saan sellest üle!" lisas ta.

Ühtlasi ta tänas irooniliselt kõiki isehakanud eksperte, kes püüdnud talle netiavarustes diagnoosi panna: "Ma hindan kõiki interneti-arste, kes üritavad mulle diagnoosi panna ja mind aidata. Kõik võivad nüüd maha rahuneda, mul ei ole HIV-i ega AIDS-i."

Kuigi Porzingis sõlmis hiljuti Warriorsiga lepingupikenduse, on klubil üsna lihtne temast lahti saada. Nimelt koostas Warriors lepingu nõnda, et lätlase 20 miljoni dollari suurusest aastapalgast on garanteeritud vaid 3 miljonit, mis lihtsustab vahetustehingu kokkupanemist.

Warriors alustab uut hooaega täpselt nädala pärast, kui ööl vastu 22. oktoobrit minnakse võõrsil vastamisi Los Angeles Lakersiga.