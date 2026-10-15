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Konontšukil oli Prantsusmaa klubi vastu kesine viskepäev

Korvpall
Artur Konontšuk.
Artur Konontšuk. Autor/allikas: Rostock Seawolves/Facebook
Korvpall

Eesti korvpallikoondislane Artur Konontšuk ja tema koduklubi Rostock kaotasid kolmapäeval EuroCup'i alagrupifaasi kolmandas voorus võõrsil Le Mans'ile 70:82 (18:19, 16:32, 18:20, 18:11).

Le Mans läks teise veerandaja lõpus 21:4 spurdi toel poolajapausiks juhtima 17 punktiga (51:34) ja hoidis kolmanda veerandaja viimasel minutil 23-punktilist edu (71:48), kuid lubas seejärel Rostockil visata 16 punkti järjest. Rostock lihvis kahel korral vahe viiele punktile, aga lähemale ei pääsenud.

Võitjate poolel jõudis kahekohalise punktisummani kuus mängijat, kellest resultatiivseim oli Carlos Stewart Jr. 12 punktiga. Rostocki särgis kerkis üleplatsimeheks 22 punkti visanud TJ Crockett Jr.

Konontšuk tabas kümnest viskest ainult ühe (kahesed 1/7, kolmesed 0/3) ja piirdus kahe punktiga. Eestlase arvele kogunes veel kuus lauapalli, üks korvisööt, üks vaheltlõige, kaks pallikaotust ja kolm isiklikku viga.

Rostockil ja Le Mans'il mõlemal on A-alagrupis kirjas üks võit ja kaks kaotust. Järgmisel nädalal võõrustab Rostock alagrupi liidrit Arist (3-0), kes sai kolmapäeval kodus 88:68 (31:21, 14:23, 17:11, 26:13) jagu Siim-Sander Vene koduklubist Tortonast (1-2). Vene jäi kohtumisest eemale.

Sander Raieste leivaisa Murcia alistas Meistrite liigas võõras saalis Bambergi 86:67 (15:17, 19:15, 32:23, 20:12) ning jätkab kahe mängu järel täiseduga. Raieste puudus koosseisust.

Toimetaja: Henrik Laever

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