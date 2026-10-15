Malaisia kaalub vormel-1 karussellile naasmist

Vastavast plaanist teatas neljapäeval riigi noorsoo- ja spordiminister Taufiq Johari. Tema sõnul on Malaisia peaminister Anwar Ibrahim juba alustanud läbirääkimisi vormel-1 sarja tegevjuhi Stefano Domenicaliga.

"Oleme teinud ettepaneku korraldada vormel-1 etappi iga paari aasta tagant koostöös mõne teise riigiga. See plaan on veel varajases staadiumis ning kindlasti peame hindama selle teostatavust," rääkis Taufiq Malaisia parlamendi alamkoja istungil.

Taufiq lisas, et novembriks koostatakse aruanne, mille põhjal otsustab valitsus, kas läbirääkimised jätkuvad. "Etapi korraldamine ei ole odav lõbu. Sellega kaasnevad üsna märkimisväärsed kulud ning on veel mitmeid olulisi aspekte, mida peame hindama," sõnas Taufiq.

Malaisia etapp kuulus MM-sarja kalendrisse alates 1999. aastast kuni 2017. aastani, mil riigi valitsus otsustas väheneva publikuhuvi tõttu sarjast tagasi tõmbuda.

Oktoobris sai Malaisia uuesti etappi võõrustada, sest hooaja alguses kavas olnud Bahreini ja Saudi Araabia GP-d jäid turvakaalutlustel ära. Taufiqi sõnul meelitas Malaisia võistlus kohale 261 000 pealtvaatajat ning turgutas riigi majandust 950 miljoni ringiti ehk umbes 208 miljoni euroga.