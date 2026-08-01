Garmin võistlussarja neljas etapp sai Pärnus hoo sisse

Etapil võistlevad ILCA 6, ILCA 7, RS Feva, RS Aero ja 470 paadiklassid. Pühapäeval selguvad Eesti meistrid ka meeste olümpiapaadiklassis ILCA 7.

Äikesehoiatusele vaatamata õnnestus kõikides paadiklassides pidada üks võistlussõit. 470 klassis peeti kaks võistlust. Võistluspäev jäi aga õhtupoolikul tuule vaikimise tõttu siiski lühikeseks.

Naiste olümpiapaadiklassis ILCA 6 on naiste arvestuses päeva liider Romi Safin, teisel kohal lätlanna Agija Elerta ja kolmandal kohal Brigitta Vilo, kes juhib ka U-21 naiste ja U-19 tüdrukute arvestuses. Meeste ja U19 poiste arvestuses juhib päeva William Liiv.

Meeste olümpiapaadiklassis selgitatakse regatil Eesti meister. Esimesel päeval püsib tiitlikursil Tavo Annus, teisel kohal on Bo Arnon Kooser ning kolmandal kohal Remy Tupits, kes on ühtlasi U-21 vanusegrupis liidrikohal.

RS Aero 5 arvestuses juhib EM-ilt pronksmedaliga naasnud Jorgen Kuivonen. Talle järgneb Jessika Jõesaar, kes juhib ka U-22 arvestust.

RS Aero 6 paadiklassis võistleb seekord viis sportlast. Esimest kohta hoiab Saaremaa Andrias Sillaste.

RS Aero 7 ehk kõige suurema purjega RS-arvestuses on ühe sõidu järel esimesel kohal Ivo Volkov.

Kahepaadil RS Feva on esikohal Leon Zolotarjov ja Georg Udras.

Olümpiaprogrammi kuuluvas segapaaride paadiklassis 470 juhib tandem Andrias Sepp ja Liise Väliste.