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Liverpool võitis Meistrite liigas üheksaväravalise lahingu

Jalgpall
Liverpooli kasuks kolm väravat löönud Bradley Barcola.
Liverpooli kasuks kolm väravat löönud Bradley Barcola. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Jalgpalli Meistrite liigas alistas Liverpool põhiturniiri teises voorus võõrsil Linzi LASK-i 6:3.

Ronald Araujo viis Liverpooli 22. minutil juhtima ning enne poolajavilet jõudis kahel korral sihile Bradley Barcola. Teise poolaja alguses kasvatas külaliste edu neljaväravaliseks Jeremie Frimpong.

Robert Ljubicic lõi 63. minutil LASK-i avavärava, kuid vaid kolm minutit hiljem skooris Liverpooli viienda ja enda kolmanda värava Barcola. Liverpooli särgis sai jala valgeks ka Lewis Koumas enne kui Florian Flecker suutis vähendada vahe kolmele väravale. Lähemale ei suutnud LASK tulla ning Liverpool võttis kindla 6:3 võidu.

Teises varasemas kohtumises sai Rotterdami Feyenoord koduväljakul jagu Comost 3:2. Võitjate väravad lõid Gjivai Zechiel ja Anis Hadj Moussa ning üks tabamus läks kirja Como puurivahi Robert Sancheze omaväravana.

Hilisõhtustes mängudes lähevad vastamisi Roma - Madridi Real, Aston Villa - Fenerbahce, Betis - Porto, Bodö/Glimt - Dortmundi Borussia, Manchester City - PSG, Donetski Šahtar - Ateena AEK ning Bratislava Slovan - Stuttgart.

Toimetaja: Henrik Laever

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