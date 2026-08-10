Eesti lauatennise tipud Lehtlaan ja Avameri triumfeerisid Latvian Openil

Riias 6.–9. augustini toimunud kõrgetasemelisel ja Euroopa edetabeli punkte andnud lauatenniseturniiril ETTU Latvian Open 2026 võidutsesid valitsevad Eesti meistrid Pert Marten Lehtlaan ja Airi Avameri.

Lehtlaan ja Avameri näitasid Lätis head vormi ning tulid vastavalt mees- ja naisüksikmängus võitjateks.

Nii meeste kui ka naiste arvestuses tihedas konkurentsis saavutatud esikohad kinnitavad Eesti lauatennise tippude stabiilselt kõrget taset rahvusvahelisel areenil.

Kaks päeva varem U-21 vanuseklassi turniiril, jõudis Pert Marten pronksile. Poolfinaalis tuli alla vanduda finaalivastasele Dominikas Samoulis (Taani).

Turniir tõi kokku regiooni ja Euroopa mängijad, pakkudes pealtvaatajatele põnevaid ning tasavägiseid lahinguid. Kokku osales turniiril 130 sportlast 16 erinevast riigist.