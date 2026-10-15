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TÄNA OTSE | Levadia ja Flora kohtuvad hooaja viimases Tallinna derbis

Premium liiga
Premium liiga

Täna kell 18.50 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jalgpalli Premium liiga 31. vooru mängult Tallinna FC Flora - Tallinna FCI Levadia.

Levadia tuleb väljakule erilise pingeta, sest eelmisel pühapäeval kindlustati Eesti meistritiitel. Flora heitleb hõbemedali nimel ning vajab hingamisruumiks kindlasti võitu, sest kolmandal kohal olev Paide Linnameeskond alistas kolmapäeval Tartu Tammeka ja jõudis Florast ühe punkti kaugusele.

"Flora ja Levadia vahel on alati oodata põnevat ja pingelist mängu. Mõlemad meeskonnad tahavad võita ning kindlasti antakse väljakul endast maksimum. Mängu võivad otsustada väikesed detailid, kaitsetöö ja väravavõimaluste realiseerimine. Usun, et näeme võitluslikku mängu, kus mõlemad pooled annavad endast maksimumi ja võitlus kestab viimase vileni," rääkis mängu eel Flora kaitsja Sander Tovstik.

Flora on sel hooajal suutnud ainsana Levadiat võita, kui juuni lõpus pandi Sander Alamaa ja Taaniel Usta väravate abil oma paremus maksma 2:1. Eelnevas kahes omavahelises mängus saavutas Levadia 4:0 ja 3:1 võidud.

Avavile kõlab A. Le Coq Arenal kell 19.00. Mängu peakohtunik on Karl Koppel.

Toimetaja: ERR Sport

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