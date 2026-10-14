Võrkpalli Balti liigades pannakse pallid mängu

Möödunud hooajal meestest kõik kolm karikat klubi riiulile viinud Pärnu võrkpalliklubi pole madalamaid sihte seadnud ka eesootavaks hooajaks. Foon selleks on hea, sest üldjoontes on tiim koos püsinud, väikseid lisandusi piiri tagant on tehtud.

"Meil on mängijate tuumik, kes oli meiega juba eelmisel aastal, tegelikult mõned mehed, kes on minuga juba kolmandat aastat Pärnus, aga meil on siiski ka omajagu lülisid, kelle pidime väljakul välja vahetama. Kindlasti on oluline, et meil on sama sidemängija juba kolmandat aastat, Carlos Baez, kes on selle võistkonna aju olnud, samas kaks-kolm väga olulist lüli väljakul, kes on olulised lülid ja punktitoojad selles kompotis," rääkis Pärnu juhendaja Rainer Vassiljev.

Elme Messer Balti liigas möödunud hooajal pronksiga leppinud Võru ei soovi enam lihtsalt liigas kaarte segada, vaid jõulisemalt medaliheitlusse sekkuda. Ka nende ridades on olnud muutusi, olulisemate lülidena on lahkunud Kristo Kollo ja brasiillane Renato Santos.

"Meil oli vaja värskendust, verevahetust. Arvan, et see on väga hea. Kui liiga pikalt jäävad meeskonnad seisma, siis võib-olla tekib mingi mugavus. Värskendus on nii meeskonnale kui ka poolehoidjatele, eks lõpus saab näha, kas see tulemuse mõttes annab meile midagi või mitte, aga ma arvan, et atraktiivsuse mõttes oli kasulik," sõnas Barruse peatreener Oliver Lüütsepp.

Kevadel Alar Rikbergi asemel Tartu Bigbankis ohjad haaranud ja tiimi meistriliigas hõbedale tüürinud Andrei Ojamets jätkab ka tänavu samas rollis. Tartus on verevahetus olnud põhjalikum.

"Vaatamata noorendatud koosseisule jäävad eesmärgid samaks – pääseda finaalidesse, mängida kõrgetele kohtadele ja üks põhieesmärk on ka see, et noortele meestele anda võimalus ennast näidata," märkis Ojamets.

Eriti suur on verevahetus olnud naiste klubides, nii meisternaiskonnas Rae/Viastonis kui Balti liigas hõbeda võitnud Tartu Ülikool/Bigbankis. Tartu naiskonna juhendaja Hendrik Rikandi sõnul ta varasemast nii suurt muutust naiskonnas ei mäletagi. "Meil on viis-kuus uut nägu tulnud ülikooli juurde ja neil silmad säravad. Arvan, et nad on valmis astuma järelejäänud sussidesse," ütles Rikandi.

Rae naiskond ei lase muudatustel oma eesmärke väärata. "Noorte liitumine on mõjunud värskendavalt. Samas tekitanud uue olukorra, kus endised noored mängijad on pidanud võtma juhendavat rolli ka," selgitas Rae Spordikool/Viastoni libero Lisandra Tatrik. "Liiga on ühtlustunud, eriti just Eesti liiga, aga eks ikka need tuntud nimed, Tartu ja TalTech kindlasti on kõvad konkurendid," lisas Tatrik.

Elme Messer Balti liiga mängudega alustatakse sellel nädalavahetusel.