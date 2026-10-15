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Real pööras mängu lõpus 1:3 kaotusseisu võiduks

Jalgpall
Reali mängijad tähistamas võiduväravat.
Reali mängijad tähistamas võiduväravat. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Madridi Real tegi kolmapäeval Meistrite liigas suurepärase tagasituleku ja võitis võõrsil Romat 4:3.

Marten de Roon avas Roma väravaarve 20. minutil, kuid viis minutit hiljem vastas viigiväravaga Kylian Mbappe, kes pidas oma sajandat mängu Meistrite liigas. Teise poolaja alguses skooris Donyell Malen kuueminutilise vahega kaks väravat ja viis Roma juhtima 3:1.

Külalismeeskonna tagasitulek algas 83. minutil, kui jala sai valgeks hetk varem vahetusest sekkunud Carlos Espi. Kaks minutit hiljem võrdsustas seisu Endrick ning Realile vormistas 90. minutil võidu Antonio Rüdigeri tabamus.

Real on üks üheksast meeskonnast, kes võitnud mõlemad seni peetud kohtumised. Romal on kahe mängu järel kirjas üks punkt.

Täiseduga jätkab ka tiitlikaitsja Pariisi Saint-Germain, kes sai võõrsil 4:2 jagu Manchester Cityst. Desire Doue, Ousmane Dembele ja Vitinha täpsed löögid viisid külalised 32. minutiks ette 3:0. Maghnes Akliouche lõi teisel poolajal PSG kasuks veel ühe värava ning Man City vaatest tegi lõppseisu viisakamaks Erling Haalandi kaks tabamust.

Järgmise vooru kohtumised peetakse 20. ja 21. oktoobril.

Ülejäänud tulemused:

Aston Villa - Fenerbahce 6:0
Betis - Porto 3:2
Bodö/Glimt - Dortmundi Borussia 1:0
Donetski Šahtar - Ateena AEK 3:1
Bratislava Slovan - Stuttgart 0:3
LASK - Liverpool 3:6
Feyenoord - Como 3:2

Toimetaja: Henrik Laever

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