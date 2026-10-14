Paide alistas kümnekesi lõpetanud Tammeka lisaminutitel löödud väravast

Jalgpalli Premium liigas oli kolmapäeval tähtis mäng medaliheitlust silmas pidades. Paide Linnameeskond alistas koduväljakul Tartu Tammeka 2:1.

Paide asus 41. minutil Dawda Darboe väravast juhtima. Kolm minutit hiljem taastas viigiseisu Moussa Sambe tabamus. Paide võiduvärava lõi teise poolaja neljandal lisaminutil Michael Lilander. Tammeka mängis viimastel minutitel arvulises vähemuses, sest Sambe korjas 84. minutil teise kollase kaardi.

Paide hoiab tabelis kolmandat kohta ning edestab nüüd kolme punktiga Nõmme Kaljut ja seitsme punktiga Tammekat. Hooaja lõpuni jääb veel viis vooru.

31. voor kulmineerub neljapäeva õhtul äsja oma 12. Eesti meistritiitli kindlustanud FCI Levadia ja hõbedakohal oleva Tallinna Flora vahelise Tallinna derbiga. Otseülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 18.50.

Tabeliseis: 1. Levadia 75 punkti, 2. Flora 55 p, 3. Paide 54 p, 4. Kalju 51 p, 5. Tammeka 47 p, 6. Harju 41 p, 7. Vaprus 36 p, 8. Kuressaare 35 p, 9. United 28 p, 10. Trans 20 p.