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Eesti jalgpallikoondis jahib aasta viimases kodumängus ajaloolist saavutust

Jalgpalli Eesti koondis
Eesti - Island jalgpalli Rahvuste liiga kohtumine
Eesti - Island jalgpalli Rahvuste liiga kohtumine Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti meeste jalgpallikoondis pole tänavu neljas koduväljakul peetud mängus lasknud endale lüüa ühtegi väravat. Kui ka 16. novembril toimuvas viimases kodumängus Bulgaaria vastu suudetakse oma puur puhtana hoida, tehakse ajalugu.

Esmalt alistas meeste koondis tänavu juunis Pärnus Balti turniiri poolfinaalis Fääri saared 1:0 ja seejärel A. Le Coq Arenal peetud finaalis Leedu 1:0, oktoobris saadi UEFA Rahvuste liigas kodusel A. Le Coq Arenal esmalt jagu Luksemburgist 1:0 ja seejärel mängiti Islandiga 0:0 viiki.

Aasta viimane kodumäng toimub 16. novembril A. Le Coq Arenal, kus vastane on Bulgaaria. Tegu saab olema väga olulise kohtumisega, sest sõltuvalt novembrikuu esimese mängupäeva tulemustest võideldakse siis alagrupi võidu või vähemalt sõelmängudele viiva teise koha eest.

Kui 16. novembril Bulgaaria vastu hoitakse oma puur puhtana, siis lõppeksid kõik tänavused kodumängud nii, et vastane Eestile väravat ei löö. Seda pole kordagi varem juhtunud.

Pääsmed 16. novembril A. Le Coq Arenal toimuvale Eesti - Bulgaaria otsustavale UEFA Rahvuste liiga kohtumisele on saadaval Piletilevis ja jalgpall.ee lehel.

Toimetaja: Anders Nõmm

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