Flora järelkasv kohtub eurosarjas Chelseaga

Järgmises ringis ootab Florat ees Inglismaa tippklubi Londoni Chelsea. Esimene kohtumine peetakse 28. oktoobril Tallinnas ning korduskohtumine toimub 4. novembril Londonis.

Flora alustas kahe mängu seeriat 16. septembril koduväljakul, kui alistas HB 3:0. Avakohtumises tegid skoori Roland Sammul, Karl-Tristan Lorenz ja Eerik Paltser.

Flora asus korduskohtumist juhtima esimese poolaja keskel, kui täpne oli Patrick Pihlak. Teisel poolajal suurendas Marten Kukkonen eestlaste eduseisu, kuid seejärel õnnestus HB-l üks värav tagasi lüüa. Kohtumise lõpus vormistas Flora võidu kahe tabamusega vahetusest sekkunud Jaan Erik Põldma, vahendab jalgpall.ee .

Tallinna FC Flora U-19 meeskond alistas UEFA noorteliiga esimeses eelringis Fääri saarte klubi Havnar Boltfelagi (HB) eakaaslased 4:1. Kahe mängu kokkuvõttes teenis Flora 7:1 võidu ja kindlustas koha järgmises ringis.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: