Flora järelkasv kohtub eurosarjas Chelseaga
Tallinna FC Flora U-19 meeskond alistas UEFA noorteliiga esimeses eelringis Fääri saarte klubi Havnar Boltfelagi (HB) eakaaslased 4:1. Kahe mängu kokkuvõttes teenis Flora 7:1 võidu ja kindlustas koha järgmises ringis.
Flora asus korduskohtumist juhtima esimese poolaja keskel, kui täpne oli Patrick Pihlak. Teisel poolajal suurendas Marten Kukkonen eestlaste eduseisu, kuid seejärel õnnestus HB-l üks värav tagasi lüüa. Kohtumise lõpus vormistas Flora võidu kahe tabamusega vahetusest sekkunud Jaan Erik Põldma, vahendab jalgpall.ee.
Flora alustas kahe mängu seeriat 16. septembril koduväljakul, kui alistas HB 3:0. Avakohtumises tegid skoori Roland Sammul, Karl-Tristan Lorenz ja Eerik Paltser.
Järgmises ringis ootab Florat ees Inglismaa tippklubi Londoni Chelsea. Esimene kohtumine peetakse 28. oktoobril Tallinnas ning korduskohtumine toimub 4. novembril Londonis.
Toimetaja: Henrik Laever