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Tribuntsov pääses viienda ajaga finaali

Ujumine
Ralf Tribuntsov
Ralf Tribuntsov Autor/allikas: Anastasia Karekla/EUL
Ujumine

Ujuja Ralf Tribuntsov pääses Astanas toimuval MK-etapil 100 meetri selilis finaali.

Tribuntsov pääses ajaga 50,70 kokkuvõttes viiendana finaali. Teda edestasid venelased Pavel Samusenko (50,14) ja Kliment Kolesnikov (50,35), lõuna-aafriklane Pieter Coetze (50,27) ning kanadalane Blake Tierney (50,69).

"Proovisin ujumist kontrollida, teha pikad veealused osad ja kõrvalrajal ujunud Kolesnikoviga sammu pidada. Ujusin täpselt sellise aja nagu hommikuks plaanisin. Täna õhtul proovime esimest korda üle pika aja 49 sekundi sisse ujuda," rääkis Tribuntsov ujumisliidule.

Eelmistel nädalatel Bakuus ja Taškendis toimunud MK-etappidel ujus Tribuntsov finaalis välja vastavalt 50,12 ja 50,05. Tema nimel olev Eesti rekord on 49,92. Finaal algab neljapäeval Eesti aja järgi kell 16.53.

Astanas on võistlustules ka Daniel Zaitsev, kes hüppab laupäeval vette 50 meetri liblikas ja 50 meetri selilis.

Toimetaja: Henrik Laever

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