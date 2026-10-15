Portsmouth sai magusa võidu, aga Shein jäi taas pingile

Portsmouth sai hooaja kolmanda võidu ning on seni kogunud 11 punkti. Nad on tabeli teises pooles, täpsemalt 16. kohal, kuid on lähikonkurentidega võrreldes pidanud mängu vähem, vahendab Soccernet.ee.

Slovakkia karikasarjas tagasid edasipääsu kaheksandikfinaali nii Kevor Palumetsa koduklubi Košice kui Markus Poomi, Dimitri Jepihhini ning Kristo Hussari tööandja Trencin.

Palumets tegi 2:0 võidumängus esilliga kolmanda meeskonna Povazska Bystrica vastu kaasa kogu kohtumise, Trencin alistas eestlasteta 1:0 kolmandas liigas mängiva Košice Lokomotiva. Jepihhin oli kogu mängu vahetusmees, Poom ja Hussar ei kuulunud karikamängus koosseisu. Teisipäeval tagas pääsme 16 parema hulka ka Nikita Mihhailovi koduklubi Michalovce.