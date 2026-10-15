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Kevin Uspenski võitis U-23 MM-il pronksmedali

Maadlus
Kevin Uspenski.
Kevin Uspenski. Autor/allikas: United World Wrestling
Maadlus

Kreeka-Rooma maadleja Kevin Uspenski tuli Las Vegases toimuvatel U-23 vanuseklassi maailmameistrivõistlustel raskekaalus pronksmedalile.

Uspenskile tuli pronksimatšis vastu tänavuse U-23 EM-i hõbemedalist ning eelmise aasta U-23 MM-i pronksmedalist ungarlane Laszlo Darabos, kes võitis lohutusringis ülekaalukalt Puerto Rico maadlejat Armand Ramost.

Medalimatši avapoolajal sai punkti aktiivsuse eest ungarlane. Teise poolaja alguses teenis Uspenski 2+1 punkti, lisaks ühe punkti aktiivsuse eest. Uspenski võitis matši 4:1 ning pälvis oma esimese tiitlivõistluste medali.

Raskekaalu kuldmedali võitis hiinlane Wenhao Jiang, kes alistas finaalis 5:0 venelase Ali Iljassovi. Lisaks Uspenskile võitis pronksmedali ka kasahh Džohhar Uzarov, kes oli üle armeenlasest Aramajis Harutjunjanist.

Toimetaja: Henrik Laever

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