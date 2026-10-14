Holland ei väljastanud OM-pääset jahtivatele Vene tippvõimlejatele viisat

26-aastane Melnikova võitis mullu Jakartas toimunud MM-il nii individuaalse mitmevõistluse kui toenghüppe ja sai rööbaspuudel hõbemedali. Augustis ei andnud Horvaatia Melnikovale EM-il osalemiseks esialgu viisat, aga apellatsiooni järel sai venelanna siiski võistelda ja võitis ka seal individuaalse mitmevõistluse kulla.

Holland ei väljastanud lisaks Melnikovale viisat ka Viktoria Listunovale ja Anna Kalmõkovale. Venemaa võimlemisliit RGF nimetas Hollandi otsust "diskrimineerimiseks" ja "ausa võistluse põhimõtete rikkumiseks" ning kavatseb selle edasi kaevata rahvusvahelisse võimlemisliitu ja ROK-i; MM algab Rotterdamis juba laupäeval.

Rahvusvaheline võimlemisliit tühistas mai keskel Venemaa ja Valgevene sportlastele pärast täiemahulise sõjategevuse algust Ukrainas 2022. aasta veebruaris kehtestatud piirangud ning lubas agressorriikide sportlased taas oma riigi sümboolikaga rahvusvahelistele võistlustele. See on aga tekitanud omajagu segadust: et kuuluda rahvusvahelise võimlemisliidu võistluskalendrisse, peab võistlustele registreerimine olema avatud kõigile liikmesriikidele, samal ajal kehtivad võistluste korraldajariikides oma piirangud.

Nii loobus Venemaa juuni lõpus Rumeenias Cluj-Napocas toimunud iluvõimlemise MK-etapist, sest kohalikud võimud ei lubanud võistlusel kasutada Venemaa riigilippu ega mängida riigihümni. Pärast seda kogunes rahvusvahelise võimlemisliidu juhatus uuesti ja teatas, et enne maid välja kuulutatud võistluste puhul jäävad kehtima korraldajariikide reeglid ning et "sport ja poliitika peaks olema lahus". Kui Venemaa alaliidu protest rahuldatakse ja sportlased saavad Rotterdamis võistelda, siis teevad nad seda vastavalt Hollandi seadustele ilma riigi sümboolikata.

Rotterdami võistlus on ühtlasi 2028. aasta Los Angelese olümpiamängude esimeseks kvalifikatsioonivõistluseks, kus olümpiakoha tagavad nii meeste kui naiste seas kolm parimat.