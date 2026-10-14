X!

Holland ei väljastanud OM-pääset jahtivatele Vene tippvõimlejatele viisat

Võimlemine
Angelina Melnikova
Angelina Melnikova Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Võimlemine

Hollandi valitsus ei väljastanud järgmisel nädalal Rotterdamis toimuvateks sportvõimlemise maailmameistrivõistlusteks viisat kolmele Venemaa sportlasele, kelle sekka kuulub ka mullu kaks kulda teeninud Angelina Melnikova.

26-aastane Melnikova võitis mullu Jakartas toimunud MM-il nii individuaalse mitmevõistluse kui toenghüppe ja sai rööbaspuudel hõbemedali. Augustis ei andnud Horvaatia Melnikovale EM-il osalemiseks esialgu viisat, aga apellatsiooni järel sai venelanna siiski võistelda ja võitis ka seal individuaalse mitmevõistluse kulla.

Holland ei väljastanud lisaks Melnikovale viisat ka Viktoria Listunovale ja Anna Kalmõkovale. Venemaa võimlemisliit RGF nimetas Hollandi otsust "diskrimineerimiseks" ja "ausa võistluse põhimõtete rikkumiseks" ning kavatseb selle edasi kaevata rahvusvahelisse võimlemisliitu ja ROK-i; MM algab Rotterdamis juba laupäeval.

Rahvusvaheline võimlemisliit tühistas mai keskel Venemaa ja Valgevene sportlastele pärast täiemahulise sõjategevuse algust Ukrainas 2022. aasta veebruaris kehtestatud piirangud ning lubas agressorriikide sportlased taas oma riigi sümboolikaga rahvusvahelistele võistlustele. See on aga tekitanud omajagu segadust: et kuuluda rahvusvahelise võimlemisliidu võistluskalendrisse, peab võistlustele registreerimine olema avatud kõigile liikmesriikidele, samal ajal kehtivad võistluste korraldajariikides oma piirangud.

Nii loobus Venemaa juuni lõpus Rumeenias Cluj-Napocas toimunud iluvõimlemise MK-etapist, sest kohalikud võimud ei lubanud võistlusel kasutada Venemaa riigilippu ega mängida riigihümni. Pärast seda kogunes rahvusvahelise võimlemisliidu juhatus uuesti ja teatas, et enne maid välja kuulutatud võistluste puhul jäävad kehtima korraldajariikide reeglid ning et "sport ja poliitika peaks olema lahus". Kui Venemaa alaliidu protest rahuldatakse ja sportlased saavad Rotterdamis võistelda, siis teevad nad seda vastavalt Hollandi seadustele ilma riigi sümboolikata.

Rotterdami võistlus on ühtlasi 2028. aasta Los Angelese olümpiamängude esimeseks kvalifikatsioonivõistluseks, kus olümpiakoha tagavad nii meeste kui naiste seas kolm parimat.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

viimased uudised

12:49

Uspenski maadleb U-23 MM-il pronksmedali nimel

12:21

Eesti jalgpallikoondis jahib aasta viimases kodumängus ajaloolist saavutust

11:59

Euroliiga tiitlikaitsja tuli välja 28-punktilisest kaotusseisust

11:18

Holland ei väljastanud OM-pääset jahtivatele Vene tippvõimlejatele viisat

10:41

Rooba koduklubi teenis Meistrite liigas kolmanda võidu

10:03

Malõgina alustas Birminghamis kindlalt, Nuudi andis loobumisvõidu

09:25

Ann-Christine Allik: rattaspordis õpin iga päev midagi uut

08:52

Bayernile löödi Norras kolm väravat, Barcelona tuli kaotusseisust välja

08:13

Kaare ja Lill said kõrgetasemelisel MK-etapil üheksanda koha

13.10

Neptunas mängis suure edu maha, aga alistas Drelli abiga tiitlikaitsja

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula spordisaadet

kuula podcasti

raadiouudised

13.10

Kivioja täispika MM-i debüüdist: järgmine kord julgen ka ise rohkem riskida

12.10

Ott Järvela: siiras lugu on spordiajakirjanduses kõige kõvem valuuta

12.10

"Spordipühapäev": kas väiksemate alade tulemusi kajastatakse piisavalt?

12.10

Teigamägi Nairobi MM-ist: Keenia soove ei saa lõpuni eirata

09.10

Tohver: mis saaks venelastele veel parem olla kui meid meie oma kangelastega tülli ajada?

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

13.10

Latvala: Rovanperä on WRC-sse naasmisest huvitatud

13.10

Neptunas mängis suure edu maha, aga alistas Drelli abiga tiitlikaitsja

13.10

Vormel-1 sari rändab pika pausi järel Aafrikasse

13.10

Londoni korvpallitiim sai Portlandis sauna

13.10

Endine Madridi Reali kapten leidis uue klubi koduõuelt

11.10

Portugali jalgpalliliit määras Ronaldole koondise esindamise keelu

11:18

Holland ei väljastanud OM-pääset jahtivatele Vene tippvõimlejatele viisat

08:52

Bayernile löödi Norras kolm väravat, Barcelona tuli kaotusseisust välja

13.10

Kalju kaotas punkte ka Vaprusele, Harju Laagri kollitas taas Nõmme klubi

13.10

Pärnu jäi eurosarjas Prantsusmaa kõrgliigaklubile alla

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo