Üllatusele lähedal olnud Dimitrov pidi Sinnerile loobumisvõidu andma

Sinner ei olnud esmaspäevase matši eel ühtegi setti kaotanud, aga jäi kohe kohtumise alguses Dimitrovi surve alla. Maailma esireket ei näidanud tavapärast taset, sest vigastas avasetis kukkudes küünarnukki. Dimitrov võitis esimese seti 6:3 ja teise 7:5.

Kohtumine sai uue pöörde kolmandas setis, kui Dimitrov tõmbas servimisel ära rinnalihase ja vajus valudes väljakule. Bulgaarlane võttis pika meditsiinilise pausi, kuid valust lahti ei saanud ning pidi viiendat slämmiturniiri järjest vigastuse tõttu loobumisvõidu andma.

"Grigor on fantastiline mängija ja usun, et me kõik nägime seda täna. Viimastel aastatel on tal uskumatult palju ebaõnne olnud. Oleme head sõbrad, saame ka platsilt eemal omavahel väga hästi läbi. Täna teda sellises seisus näha... Kui tal oleks võimalik järgmises ringis mängida, siis ta vääriks seda," rääkis Sinner mängujärgses intervjuus.

"Loodan, et ta paraneb kiiresti. Ma ei pea tänast kohtumist võiduks. Me kõik nägime tema reaktsioonist, kui palju tennis talle tähendab. Ta on üks töökamaid mängijaid kogu tuuril ja mul on temast tõesti väga kahju," lisas maailma esireket.

Sinner jõudis Wimbledonis veerandfinaali neljandat aastat järjest. Järgmises matšis on tema vastaseks 10. asetusega ameeriklane Ben Shelton, kes oli 3:6, 6:1, 7:6 (1), 7:5 üle itaallasest Lorenzo Sonegost (ATP 47.). Kohtumise võitjat ootab poolfinaalis kas Novak Djokovic (ATP 6.) või Flavio Cobolli (ATP 24.).