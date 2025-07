U-16 korvpallikoondised kaotasid Põhjamaade turniiri avamängus Rootsile

Poiste koondis sai ülinapi kaotuse, kui jäi Rootsile alla 72:73, vahendab Basket.ee. Esimene veerandaeg kulges tasavägiselt, kuid teisel veerandil lasid eestlased vastastel visata vaid neli punkti, visates ise 18. Kolmandal veerandajal tegid rootslased aga vahe tagasi. Kaks sekundit enne mängu lõppu said eestlased veel võimaluse skoorida, kuid Matthias Mürkhaini kaugvise ei tabanud. Eesti parimad olid Hugo Tirs ja Robert Kangur, kes viskasid kumbki 21 punkti. Rootsi parim oli Victor Lagerkvist 18 punktiga.

"Võrreldes talvise BSBC turniiriga oleme võistkonnana sammu edasi teinud," kinnitas peatreener Kris Killing. "Kuigi kahjuks need mängu lõpud on nagu loterii, seekord ei olnud meil õnne. Mängijatel on kindlasti palju õppimist mängu lõppude kohta. Kolmandal veerandajal kontroll kadus ära ja nad said mängu tagasi. Kui me vaatame, millest nad mängu tagasi said, siis põhjuseks ongi meie oma pallikaotused. Ma pigem ütleks, et need olid lohakad pallikaotused, mitte sellised, mida me ei suuda vältida. Võita meeldib kõigile, aga kaotustest õpitakse rohkem. Meil on pikk suvi ees ja oleme positiivsed. Kindlasti on meil võistkonnana väga palju juurde panna ja töötame selle nimel," lisas peatreener.

Neidude koondis sai Rootsilt kindla, 46:79 kaotuse. Eesti kaotas esimesed kaks veerandit ning läks poolajale seisul 27:46. Kolmas veerandaeg võideti ühe punktiga, kuid viimasel veerandajal visati vaid kaks punkti. Eestlannad tabasid väljakult vaid 23 protsenti visetest; koondise resultatiivseim oli Eva-Lotta Vannamik kaheksa punktiga, Julia Avramenko viskas kuus punkti. Rootsi parim oli Elsa Westerlund 12 punktiga.

"On hea meel, et suutsime 40 minutit mängida agresiivset ja võitluslikku kaitset - vastane tegi pea 30 pallikaotust," ütles peatreener Kaia Milling. "Samas jäime ise vastase surve vastu hätta, sellest tuli meil samuti pallikaotusi ja viskeprotsent oli lubamatult madal. Kiita tahaks ka seda, et teisel poolajal paranes oluliselt meie lauavõitlus pikema vastase vastu ja suutsime selle võrdsena hoida."