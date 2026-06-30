Kullamäe peab MM-valikmängud vahele jätma

Eesti koondis võõrustab reedel, 3. juulil Sloveeniat. Kolm päeva hiljem minnakse võõrsil vastamisi Tšehhiga. Eestlased peavad aga toime tulema ilma põhimängujuhita. "Kristian Kullamäe jääb eelseisvatest MM-valikmängudest eemale klubihooaja lõpus tekkinud jala ülekoormusvigastuse tõttu," teatas korvpalliliit ühismeedias.

Kullamäe on mänginud neljas valikmängus keskmiselt 28 minutit ning kogunud selle ajaga 12,3 punkti, 4 resultatiivset söötu ja 3,8 lauapalli.

Eesti alistas MM-valiksarjas võõrsil Sloveenia ühe punktiga ning teenis võõrsil Rootsi üle 11-punktilise võidu, aga kodus tuli tunnistada Rootsi ja Tšehhi paremust. Pärast nelja mängu ollakse grupis kolmandal kohal, Sloveenia on kolme võiduga esimene. Tšehhil on samuti kaks võitu ja Rootsi on ühe võiduga neljas. Kolm paremat pääsevad vahegruppi.

Mõlemad MM-valikmängud on nähtavad ERR-i kanalite vahendusel.