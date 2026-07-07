X!

Soome kaotas Prantsusmaale ja loovutas alagrupi esikoha

Korvpall
Soome - Prantsusmaa
Soome - Prantsusmaa Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Korvpall

Soome meeste korvpallikoondis kaotas 2027. aasta maailmameistrivõistluste Euroopa valikturniiri esimese ringi viimases mängus võõrsil Prantsusmaale 69:98.

Kuigi mõlemad koondised olid juba enne kohtumist taganud edasipääsu valikturniiri teise ringi, oli mängul suur tähtsus, sest kaasa võetavad punktid mõjutavad edasist võitlust MM-pääsme nimel.

Prantsusmaa haaras ohjad kohe avaveerandil, võites selle 31:16. Poolajaks juhtisid võõrustajad 49:30 ning kasvatasid kolmandal veerandajal eduseisu veelgi. Viimane veerandaeg kuulus küll napilt Soomele, kuid Prantsusmaa teenis lõpuks kindla 98:69 võidu.

Võitjate resultatiivseimad olid 16 punktiga Elie Okobo ja Maxime Raynaud. Soome poolel viskasid enim punkte Lauri Markkanen ja Mikael Jantunen, kes kogusid mõlemad 14 punkti.

G-alagrupist pääsesid edasi Prantsusmaa, Soome ja Ungari, Belgia jäi neljandana konkurentsist välja. Teises valikringis moodustavad nad L-alagrupi koos Eesti, Sloveenia ja Rootsiga.

Teise ringi alustab Prantsusmaa 11 punktiga, Soome 10 punktiga ning Eesti, Sloveenia, Rootsi ja Ungari kõigil üheksa punktiga. Alagrupi kolm paremat pääsevad 2027. aasta maailmameistrivõistluste finaalturniirile.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

Samal teemal

korvpalliuudised

09:32

Soome kaotas Prantsusmaale ja loovutas alagrupi esikoha

08:57

Läti alistas Austria võimsa 46-punktilise ülekaaluga

06.07

Eesti korvpallikoondis kohtub teises ringis Prantsusmaa, Soome ja Ungariga

06.07

Eesti korvpallikoondis kaotas Tšehhile, aga võitis ikka valikgrupi Uuendatud

06.07

Rannula: tagaliinis asjad logisesid ja me jäime pehmeteks

06.07

Viis kaugviset tabanud Vaaks: võtan seekord vastutuse enda peale

06.07

Kriisat süüdistatakse suuremahulises internetipettuses

06.07

Paul Keres: Kriisa puhul ei tähenda FBI vahistamine veel, et ta on süüdi

05.07

Rannula Tšehhi saalist: oleme Eestis viielised, aga siis tuled mujale...

05.07

Talts mängujuhita jäämist ei pelga: peaasi, et Kerr saaks eluga edasi minna

05.07

Kiili: korvpalliliit on Kerri ja tema lähedaste jaoks ühe kõne kaugusel

05.07

Vandeadvokaat Kriisa juhtumist: süüdimõistmisel ootab teda pikk vangistus

05.07

Korvpalliliidu president: võib-olla õnnestub Unibet Arenal 500-1000 kohta juurde saada

05.07

Korvpallikoondise mänedžer: kui NBA suveliiga saab läbi, siis suhtleme Veesaarega

05.07

FBI vahistas korvpallur Kerr Kriisa

videod

sport.err.ee uudised

10:31

Fery tegi suure tagasituleku ja jõudis esimest korda veerandfinaali

10:25

TÄNA OTSE | Kas Egiptus suudab Messit ja Argentinat üllatada?

09:55

VIDEO | Vahetusmeeste koostöö viis Hispaania veerandfinaali

09:32

Soome kaotas Prantsusmaale ja loovutas alagrupi esikoha

08:57

Läti alistas Austria võimsa 46-punktilise ülekaaluga

08:23

Paraguay senaatori rassistlikud sõnad Mbappe kohta tõid kaasa pahameeletormi

06:48

Belgia lülitas viimase võõrustajana konkurentsi jäänud USA välja Uuendatud

00:26

Merino üleminutite tabamus viis Hispaania veerandfinaali Uuendatud

06.07

Eesti korvpallikoondis kohtub teises ringis Prantsusmaa, Soome ja Ungariga

06.07

Eesti korvpallikoondis kaotas Tšehhile, aga võitis ikka valikgrupi Uuendatud

06.07

Lelov: ei imestaks, kui punase kaardi reeglid selle MM-i järel muutuvad

06.07

ETV spordisaade, 6. juuli

06.07

Eesti rannajalgpallikoondis alustab Euroliiga hooaega Moldovas

06.07

Cobolli pääses kolmesetilise võiduga edasi: kellelgi öömaja on pakkuda?

06.07

Rannula: tagaliinis asjad logisesid ja me jäime pehmeteks

loetumad

00:26

Merino üleminutite tabamus viis Hispaania veerandfinaali Uuendatud

06.07

Kriisat süüdistatakse suuremahulises internetipettuses

06.07

Eesti korvpallikoondis kaotas Tšehhile, aga võitis ikka valikgrupi Uuendatud

06.07

Belgia jalgpalliliit: me ei kaevanud Baloguni otsust edasi, seda tegi FIFA Uuendatud

06.07

Norra sõudis Haalandi kahe tabamuse toel veerandfinaali Uuendatud

06.07

Suri male suurkuju Iivo Nei

06:48

Belgia lülitas viimase võõrustajana konkurentsi jäänud USA välja Uuendatud

06.07

Paul Keres: Kriisa puhul ei tähenda FBI vahistamine veel, et ta on süüdi

06.07

Euroopa jalgpalliliit: FIFA Baloguni otsus seab mängu aususe kahtluse alla

06.07

Pikalt vähemuses mänginud Inglismaa sai Mehhikost jagu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo