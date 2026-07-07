Soome kaotas Prantsusmaale ja loovutas alagrupi esikoha

Kuigi mõlemad koondised olid juba enne kohtumist taganud edasipääsu valikturniiri teise ringi, oli mängul suur tähtsus, sest kaasa võetavad punktid mõjutavad edasist võitlust MM-pääsme nimel.

Prantsusmaa haaras ohjad kohe avaveerandil, võites selle 31:16. Poolajaks juhtisid võõrustajad 49:30 ning kasvatasid kolmandal veerandajal eduseisu veelgi. Viimane veerandaeg kuulus küll napilt Soomele, kuid Prantsusmaa teenis lõpuks kindla 98:69 võidu.

Võitjate resultatiivseimad olid 16 punktiga Elie Okobo ja Maxime Raynaud. Soome poolel viskasid enim punkte Lauri Markkanen ja Mikael Jantunen, kes kogusid mõlemad 14 punkti.

G-alagrupist pääsesid edasi Prantsusmaa, Soome ja Ungari, Belgia jäi neljandana konkurentsist välja. Teises valikringis moodustavad nad L-alagrupi koos Eesti, Sloveenia ja Rootsiga.

Teise ringi alustab Prantsusmaa 11 punktiga, Soome 10 punktiga ning Eesti, Sloveenia, Rootsi ja Ungari kõigil üheksa punktiga. Alagrupi kolm paremat pääsevad 2027. aasta maailmameistrivõistluste finaalturniirile.