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Neidude korvpallikoondis sai Põhjamaade meistrivõistlustel neljanda koha

Korvpall
Korvpall
Korvpall Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Korvpall

Eesti neidude U-18 vanuseklassi korvpallikoondis osales sel ja möödunud nädalal Rootsis toimunud Põhjamaade meistrivõistlustel, kus kuue naiskonna osalusel lõpetati turniir neljanda kohaga.

Avamängus tuli Eesti neidudel tunnistada Islandi nappi 74:72 paremust. Eesti resultatiivseim oli Laura Liisa Grünmann 24 punktiga, vahendab Basket.ee. "Mängu otsustas üks pisike detail – kehv visketabamus. Meil olid head võimalused olemas, kuid kahjuks ei suutnud me neid realiseerida," sõnas pärast mängu peatreener Esko Tõnisson.

Turniiri teises mängus avasid eestlannad 89:64 võiduga Norra üle oma võiduarve. Eesti parim oli taas Grünmann 20 punktiga. Nora-Liis Veisberg ja Helena Lüll lisasid 11 ning Lada Lesina ja Emma Pärn 10 punkti. "Mängisime rünnakul kindlalt ning suutsime mängu hästi kontrollida. Tuleb loota, et viskekindlus püsib sama hea ka järgmistes mängudes," sõnas Tõnisson siis.

Kolmandas ja väga suureskoorilises mängus jäi Eesti koondis 91:140 alla Rootsi naiskonnale. Eesti suurimad skooritegijad olid Pärn 24, Melinda Sõrmus 17 ning Helena Lüll 11 punktiga. "Rünnakul meie poolt hea mäng, kuid kaitses ei suutnud me kahjuks kuidagi vastaseid peatada," sõnas Tõnisson.

Neljandas mängus alistasid Eesti neiud 97:90 Taani koondise. Eesti resultatiivseim oli Grünmann 33 punktiga. Lada Lesina ja Bia Aller lisasid mõlemad 12 ning Helena Lüll 11 punkti. "Suutsime rünnakul kiiret mängu näidata ja resultatiivsed olla, kuid kaitses peame õppima vastastel ees püsima," rääkis Tõnisson.

Turniiri viimases mängus tunnistasid eestlannad Soome eakaaslaste 65:144 paremust. Eesti suurimad skooritegijad olid Aller ja Lüll vastavalt 16 ning 15 punktiga. "Kuna vastaseid olid füüsilisemad, kiiremad ja jõulisemad, siis kajastub see ka mängu statistikas," võttis Tõnisson mängu lühidalt kokku.

Toimetaja: Anders Nõmm

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