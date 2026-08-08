Eesti U-18 korvpallineiud jäid kohamängus alla Norrale

Eesti alustas kohtumist hästi ja hoidis avapoolajal initsiatiivi. Teisel veerandajal tehti 9:0 spurt, mis viis Eesti 25:17 juhtima. Poolaja lõpus pöördus mäng aga Norra kasuks – vastased viskasid 12 punkti järjest ning läksid vaheajale 29:25 eduseisus, vahendab basket.ee.

Kolmandal veerandajal jätkas Norra vahe kasvatamist. Vastased said hoo üles nii korvi alt kui ka kaugvisetest ning Eesti ei suutnud enam mängu tagasi tulla. Viimasel veerandajal suurenes Norra edu korraks 25 punktini ning kohtumine lõppes seisuga 78:54.

Eesti resultatiivseim oli Laura Grünmann 20 punkti ja üheksa lauapalliga.

Peatreener Esko Tõnissoni sõnul valmistasid enim raskusi lauavõitlus ja kaitsemäng.

"Probleemiks on endiselt lauavõitlus ja kaitseeksimused. Need kaks asja kokku muudavad meid ebakindlaks ka rünnakul," sõnas ta.

Järgmise kohtumise peab Eesti laupäeval Aserbaidžaani vastu.