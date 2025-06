Kuuenda asetusega Andrejeva kaotas Berliinis otsustava seti nulliga

27-aastane poolatar kaotas maailma esikümnesse kuuluvate mängijate vastu oma karjääri esimesed 15 mängu, kuni alistas viimaks mullu Wuhanis toona kaheksandal tabelireal olnud Emma Navarro. Ka sel aastal oli ta TOP10 mängijate vastu kaotanud kõik kolm senist kohtumist, sealjuures kaks korda Andrejevale, ent alistas nüüd noore venelanna kahe tunni ja kaheksa minutiga.

"Esikümne mängijate vastu on alati keeruline mängida. Ta on tugev võitleja, mängib väga head tennist. Teadsin algusest peale, et sellest tuleb raske kohtumine. Üritasin keskenduda oma servigeimidele ja olla kannatlikum - teises setis olin agressiivsem ja ütlesin endale, et suudan paremini, kui mängin vabamalt," kommenteeris Frech võidu järel.

Andrejeva võitis oma teiselt servilt 30 protsenti mängitud punktidest ning suutis 15 murdepallist realiseerida viis, poolatar kasutas oma 19 murdevõimalusest ära seitse. Otsustavas setis, mille Andrejeva kaotas oma karjääris esmakordselt nulliga, võitis venelanna 39 mängitud punktist 12.

Endine maailma neljas reket Sofia Kenin (WTA 29.) alustas turniiri kvalifikatsioonist ja jõudis põhitabelisse, aga pidi avaringis tunnistama Šveitsi tennisisti Rebeka Masarova (WTA 112.) 6:3, 6:2 paremust. Nn õnneliku kaotajana põhiturniirile pääsenud Ons Jabeur (WTA 61.) teenis avaringis 7:6 (5), 6:1 võidu ameeriklanna Caroline Dolehide'i üle.