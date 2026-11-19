Eesti saalijalgpalli karikavõistlustel selgus kaks veerandfinalisti, kui koha kaheksa parema hulgas kindlustasid tiitlikaitsja Tallinna Bunker Partner ja Jõhvi Phoenix.

Bunker Partner alistas meistriliiga meeskondade lahingus Tartu Ravensi. Samad meeskonnad kohtusid hiljuti liigamängus, kui lepiti 6:6 viiki, kirjutab Soccernet.ee.

Seekord jäi kindlalt peale Bunker Partner, kes asus juba esimesel minutil juhtima ja läks poolajapausile 3:0 eduseisus. Kusjuures kõik väravad avapoolajal sai enda nimele Mark Ivanov. Teisel poolajal jõudis ka Ravens kaks korda sihile, aga Bunker Partner lõi kolm väravat ja võitis lõpuks 6:2.

Samuti meistriliigas mängiv Jõhvi Phoenix alistas Esiliiga meeskonna Jõgeva Wolvesi 11:3, kui kübaratrikiga särasid German-Guri Tsvibelberg ja Vadim Velikanov.

Varem oli koha veerandfinaalis kindlustanud Narva United, lisaks pääses loosi tahtel otse veerandfinaali Tartu Inter. Ülejäänud edasipääsejad selguvad Võru Helios - Tartu Ravens II, Rakvere Freedom - Sillamäe Silla, Saku Sporting - Pärnu Hagalaz ja Rõngu City/Otepää - Rummu Dünamo mängudest.