Võimas Andrejeva võitis aastalõputurniiril Sabalenka vastu 11 geimi järjest

Viimati mängisid Andrejeva ja Sabalenka omavahel just Indian Wellsis, kui mullu teenis noor venelanna WTA 1000 turniiri finaalis 2:6, 6:4, 6:3 võidu. Tänavu Indian Wellsis turniirivõidu teeninud Sabalenka läks kolmapäevast kohtumist neljandas geimis saadud murde toel 3:1 juhtima.

"Olin väga vihane," sõnas Andrejeva pärast kohtumist reporteritele. "Ma ei olnud asjade käiguga rahul. Muidugi ta mängis hästi ja sooritas palju äralööke, aga lasin tal näiteks topeltvea järel murda: tundsin, kuidas viha hakkas mu sees keema. Suutsin seda ära kasutada, hakkasin kiiremini servima, tundsin end varsti paremini ja nii paranes ka mu vastuvõtt," kirjeldas venelanna edasist.

Maailma kolmas reket võitis siis 12 punkti järjest ja viigistas avasetis seisu 4:4 peale, järgmisest 23 punktist võitis ta 20 ning lõpetas esimese seti kolme järjestikuse ässaga. Võimsas teises setis loovutas ta oma servil Sabalenkale vaid kaks punkti (12/14), endine esireket tegi kahe äralöögi kõrval üheksa lihtviga ja teenis oma servil 18 mängitud punktist vaid viis.

Kogu kohtumise jooksul jäi Sabalenka arvele kaheksa äralööki ja 23 lihtviga (Andrejeval vastavalt 16 ja kuus), valgevenelanna võitis oma servil 46 mängitud punktist 19 ja kõigist mängitud punktidest 33 protsenti (28/85).

11 järjestikust geimi võitnud 19-aastasest Andrejevast sai alates 2009. aastast noorim aastalõputurniiril poolfinaali pääsenud mängija; teismelisena on alates 2003. aastast, mil hakati praeguse formaadiga mängima, nelja parema sekka jõudnud veel Maria Šarapova, Ana Ivanovic, Caroline Wozniacki ja Coco Gauff.

"Annaksin endale hindeks kaheksa. Kümne teenimiseks pead mängima oma elu parima matši. Tundsin, et olin väljakul hea, aga mitte piisavalt suurepärane, et kümmet teenida," hindas maailma kolmas reket oma esitust ise.