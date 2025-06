Tänak: Toyota on lati väga kõrgele seadnud

Ott Tänak (Hyundai) teenis autoralli MM-sarja hooaja Sardiinia etapil nii üldkokkuvõttes kui pühapäevases arvestuses teise koha ning punktikatsel kolmanda koha ja ütles pärast rallit, et Toyotadega on praegu keeruline konkureerida.

Tänak teenis Sardiinias kuus katsevõitu, kuid kerkis kaheksanda katse järel Sebastien Ogier' (Toyota) järele teiseks ning ei suutnud prantslaselt esikohta röövida. Dramaatilises lõpplahenduses jäi Ogier lõpuks peale, kuid Tänak teenis igas arvestuses teise koha ja kogus Sardiinias siiski 24 punkti.

"Saad endast kõik anda ainult siis, kui tunned autos mugavalt. Sel nädalavahetusel olime sellega hädas, ei leidnud head tunnetust ega tasakaalu. See oli väga nõudev ralli ja me võtsime maksimumi," ütles eestlane pärast rallit. "See on lihtsalt praegu meie tase. See aken, mil auto hästi toimib, on väga väike. Muutsime seadistust ja auto on igal hommikul minu jaoks nagu uus."

"Oleme selle kallal aastaid töötanud, aga lugu on alati sama. Tiimikaaslastel läheb vist paremini, nad ei kurda nii palju kui mina," lisas Tänak.

"Toyota on seadnud lati kõrgele nii tehniliselt kui ka sõitjatega, nad on väga tugevad. Me peame olema parimal tasemel, muidu on neid raske alistada. Aga see on lihtsalt praegu meie ala tase," ütles eestlane.

Tänak teenis teist korda sel hooajal teise koha, aga pole rohkem pjedestaalile astuda saanud. MM-sarja üldarvestuses hoiab ta neljandat kohta, aga suvine graafik on tihe. "Peame vaatama, kui palju meil aega on, aga Kreeka ralli hakkab juba paari nädala pärast. Meil pole palju aega, peame lihtsalt vooluga kaasa minema," sõnas Tänak.

Kreeka ralli leiab aset juunikuu viimasel nädalavahetusel ning pärast seda rändab MM-sari Eestisse, kus peetakse juuli keskel Rally Estonia. "Saan koju minna ja alasti sauna minna," naljatles Tänak.