Paltser: kõige tähtsam on, et Tänak tuli Evansile lähemale

Tänak saavutas ralli eelviimase katsega pühapäevases arvestuses tema selja taga olnud Kalle Rovanperä (Toyota) ees seitsmesekundilise edu, aga soomlane edestas punktikatsel lähimaid jälitajaid koguni kaheksa sekundiga ning kerkis ise pühapäeva võitjaks.

Et Tänakul midagi kripeldama jäi, Paltser ei usu. "Ott ütles ju ise ka ralli lõpus, et kõik, mis oli tema võimuses, tegi ta ära. Rovanperä ülivõimsa rünnaku tõttu viimasel kiiruskatsel läks punkte kaduma, aga üldkokkuvõttes tuldi ju Elfyn Evansile lähemale, mis on kõige tähtsam," sõnas Paltser ETV spordisaates.

MM-sarja üldliidrina jätkab Sardiinias neljandaks tulnud Evans, kes on kogunud 133 punkti. Ogier'l on teisena 114, Rovanperäl 113, Tänakul 108 ning valitseval maailmameistril Thierry Neuville'il 83 punkti.

"Kui hooaja alguses tundus, et Kallele kuidagi need asjad ei istu ja ta hakkab rongist maha jääma, siis tundus, et nagu Otil käis Portugali ralli reedeses teises pooles mingi klick, käis ka temal nüüd ja mehed on mängus tagasi. Need neli meest on kindlasti tiitli peale minemas, kas Ogier ka, seda näitab hooaja teine pool," mõtiskles Paltser.

Järgmisena sõidetakse juuni viimasel nädalavahetusel masinatele karm Kreeka ralli, juuli keskel ootab maailma parimaid rallimehi juba Rally Estonia.

"Tänaku stardipositsioon on karmides Kreeka ralli tingimustes kindlasti hea, tema ees lähevad kolm Toyotat. Kahel väga raskel kruusarallil on nüüd tulnud teine koht. Tänaku Hyundai on konkurentsivõimeline, meeskondlike punktide seis kindlasti Hyundai jaoks lihtsamaks ei läinud," sõnas Paltser.