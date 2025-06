Maailma 361. reket teenis Prantsusmaa lahtistel hiilgava võidu

Esimest korda suure slämmi turniiril põhitabelis mängiv Boisson kaotas avaseti Pegulale 3:6, kuid murdis nii teises kui ka kolmandas setis kahel korral ameeriklanna servi ning võitis ligi kolm tundi kestnud matši lõpuks 3:6, 6:4, 6:4.

"Ma ei tea, mida öelda! Ma arvasin enne matši, et mul on väike võimalus võita, kuid samas teadvustasin, et Jessica on väga-väga tugev mängija. Ma andsin endast kõik ja väljusin matšist võitjana," ütles Boisson väljakuintervjuus.

22-aastasest Boissonist sai kaheksa-aastase vaheaja järel esimene prantslanna, kes jõudnud Roland Garrosis veerandfinaali. Ühtlasi on ta madalaima maailma edetabeli kohaga mängija, kes slämmiturniiril kaheksa parema hulka jõudnud pärast Kaia Kanepit, kes mängis 2017. aasta USA lahtistel maailma 418. reketina.

Veerandfinaalis läheb Boisson vastamisi kuuendana asetatud venelanna Mirra Andrejevaga (WTA 6.), kes sai 6:3, 7:5 jagu 17. paigutusega Darja Kasatkinast (WTA 17.).

Boissoni ja Andrejeva kõrval jõudis veerandfinaali ka teise asetusega Coco Gauff (WTA 2.), kui oli 6:0, 7:5 üle 20. asetatud venelannast Jekaterina Aleksandrovast (WTA 20.).