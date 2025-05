Swiatek loovutas Raducanule vaid kolm geimi

Viiendana asetatud poolatar ei jätnud teises ringis 2021. aasta USA lahtiste võitjale Emma Raducanule (WTA 41.) erilist sõnaõigust, teenides tunni ja 19 minutiga 6:1, 6:2 võidu.

Swiatek servis mängu jooksul kolm ässa ja sooritas kolm topeltviga, tegi 32 äralööki Raducanu kaheksa vastu ning realiseeris kaheksast murdepallist neli. Raducanu ei suutnud neljast murdevõimalusest ühtegi ära kasutada.

"Ma tahan lihtsalt mängida oma mängu ja täna tundsin end väljakul nii hästi, et sain teha kõike, mida tahtsin," sõnas Swiatek mängu järel. "Mul oli lihtsalt vaja harjuda tuulega, sest olud olid täna üsna keerulised. Sain sellega hästi hakkama."

Swiatek kohtub kolmandas ringis kas kvalifikatsioonist alustanud tšehhitari Sara Bejleki (WTA 188.) või rumeenlanna Jaqueline Cristianiga (WTA 60.).

Eelmisel suvel Pariisis olümpiavõitjaks tulnud hiinlanna Zheng Qinwen (WTA 7.) sai teises ringis 6:2, 6:3 jagu kolumblannast Emiliana Arangost (WTA 85.). Neljanda paigutusega itaallanna Jasmine Paolini (WTA 4.) oli 6:3, 6:3 üle austraallannast Ajla Tomljanovicist (WTA 71.) ning 13. asetusega ukrainlanna Elina Svitolina (WTA 14.) seljatas 7:6 (4), 7:5 tulemusega ungarlanna Anna Bondari (WTA 82.).

Maailma esireket ja kõrgeima asetusega Arina Sabalenka kohtub kolmapäeva õhtul teises ringis maailma edetabelis 97. real paikneva šveitslanna Jil Teichmanniga.

90 - Among players who debuted in Women's Singles Grand Slam events since 1990, only three have made 90 such wins in fewer matches than Iga Swiatek (109). Superpower.#RolandGarros | @rolandgarros @WTA pic.twitter.com/mxOOi3zDqX