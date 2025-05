Maailma üheksas reket põrus täielikult

24-aastasest Navarrost sai esimene esikümne paigutusega mängija, kes langes aasta teisel slämmiturniiril konkurentsist välja, kui kaotas esimeses ringis 0:6, 1:6 maailma 68. reketile hispaanlannale Jessica Bouzas Maneirole. Kohtumine kestis vaid 57 minutit.

22-aastane Bouzas Maneiro on varemgi nimekaid vastaseid slämmiturniiridel kollitanud. Näiteks mullu Wimbledonis lükkas ta avaringis konkurentsist välja tiitlikaitsja Marketa Vondroušova.

"Ma ei oodanud sellist tulemust, kuid loomulikult annan endast alati parima ja usun, et kõik on võimalik," sõnas hispaanlanna matši järel. "Liivakattel tunnen end eriti hästi ja siin võitmine on minu jaoks väga eriline kogemus."

Esmakordselt Prantsusmaa lahtistel teise ringi jõudnud Bouzas Maneiro kohtub seal ameeriklanna Robin Montegomeryga (WTA 115.), kes sai 6:2, 6:1 jagu kodupubliku ees mänginud Diane Parry'st (WTA 93.).

Neljakordne slämmivõitja Naomi Osaka (WTA 49.) pidi samuti reketid pakkima, tunnistades 10. asetusega hispaanlanna Paula Badosa (WTA 10.) 6:7 (1), 6:1, 6:4 paremust.

Kaotusest ei pääsenud ka kodusel slämmiturniiril viimast korda mängiv Caroline Garcia (WTA 144.). Kunagine maailma neljas jäi esimeses ringis 4:6, 4:6 alla ameeriklannale Bernarda Perale (WTA 83.).

Garcia ei ole veel Roland Garrosis oma viimast sõna öelnud, sest ta osaleb ka paarismängus koos kaasmaalase Parry'ga. Esimeses ringis kohtutakse Hiina-Jaapani duo Tang Qianhui-Makoto Ninomiyaga.